Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

Autor: ,
  14:20
Při pátečním útoku dronu vyslaného polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) na uprchlický tábor Abú Šúk v západosúdánském Dárfúru zahynulo nejméně 75 lidí. Uvedlo to uskupení aktivistů z tábora.
Súdánští uprchlíci v Čadu (24. června 2024)

Súdánští uprchlíci v Čadu (24. června 2024) | foto: CTK / imago stock&people / Adrien Vautier / Le Pictorium ČTK

Vnitřně vysídlení Súdánci v táboře Abú Šúk v Dárfúru. (5. listopadu 2019)
Vnitřně vysídlení Súdánci kráčí po hlavní ulici v táboře Abú Šúk v Dárfúru. (5....
V Súdánu se rozmáhá hladomor. Snímek pochází z města Fášir. (11. srpna 2025)
V Súdánu se rozmáhá hladomor. Snímek pochází z města Fášir. (11. srpna 2025)
50 fotografií

Dron nesoucí výbušniny podle uskupení zasáhl mešitu, kde se shromáždili někteří obyvatelé tábora. Není známo, zda se útok stal v průběhu velké páteční modlitby. V současné době se RSF snaží dobýt blízké město Fášir, poslední baštu súdánské armády v oblasti.

Podle nově zveřejněné zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo v Súdánu od ledna do června zabito nejméně 3 384 civilistů, z nichž 990 bylo popraveno, píše agentura Reuters.

Vraždí i kojence, znásilňují stařenky. V Súdánu se odehrává genocida, míní USA

Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel polovojenských RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet.

Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.

„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

V občanské válce dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v současnosti vysídleno přibližně 12 milionů obyvatel zhruba padesátimilionové země. V prosinci Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že v pěti oblastech Súdánu panuje hladomor.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

VIDEO: Takhle vypadal průlet nad Prahou ze vzduchu. Záběry natočil český gripen

V unikátním videu přímo z kokpitu gripenu, který doprovázel letecké akrobaty z britské Red Arrows, je vidět, jak vypadal přelet nad Prahou. Podívanou s kouřovými efekty sledovaly ve čtvrtek v centru...

19. září 2025  14:46

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Uspání ochránci odmítají

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43

Baťův kanál je splavný o dalších sedm kilometrů, lodě doplují až do Hodonína

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek zahájilo zkušební provoz plavební komory Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku. Její stavba začala před dvěma lety, náklady dosáhly 340 milionů...

19. září 2025  14:40

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Přímý přenos

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

19. září 2025  9:30,  aktualizováno  14:33

Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

Snaha premiéra a předsedy ODS Petra Fialy vyburcovat provládní voliče a přetáhnout sympatizanty hnutí STAN a Pirátů ke SPOLU může podle politologů zabrat, ale jen částečně. „Já to interpretuju tak,...

19. září 2025  13:19,  aktualizováno  14:20

Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

Při pátečním útoku dronu vyslaného polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) na uprchlický tábor Abú Šúk v západosúdánském Dárfúru zahynulo nejméně 75 lidí. Uvedlo to uskupení aktivistů z tábora.

19. září 2025  14:20

Napětí, překvapení a nakonec úsměvy. Hvězdou dne se stala znalkyně TGM

Práce archiváře není prach a nuda. I zažloutlé listy papíru mohou skrývat víc, než nakolik vypadají. Historička Dagmar Hájková to v přímém přenosu otevírání tajemné obálky s posledními slovy Tomáše...

19. září 2025  14:17

Bezpečnost je pro mě naprosto zásadní, říká lídr Pirátů v Plzeňském kraji Kůs

Radní města Plzně Daniel Kůs je lídrem Pirátů pro říjnové volby do Sněmovny v Plzeňském kraji. Tvrdí, že je pro něho důležitým tématem otázka bezpečnosti. „Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v...

19. září 2025  14:08

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Lídrem Motoristů sobě pro letošní parlamentní volby je na Vysočině Karel Beran z Brandýsku nedaleko Kladna. V roce 1992 začal pracovat na ministerstvu zahraničí a roky působil kromě Černínského...

19. září 2025

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  13:47

LIDEX CZ s.r.o.
Obchodník

LIDEX CZ s.r.o.

nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 604 volných pozic

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Fiala mobilizuje voliče Pirátů a STAN

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

19. září 2025  13:47

Majetek Okay se rozprodal za třetinu odhadní ceny. Největší zájem byl o auta

Majetek zkrachovalého prodejce elektroniky Okay se v páteční dražbě prodal jen za 6,7 milionu korun, to je zhruba třetina původního odhadu 18,5 milionu. Největší zájem byl o automobily, naopak...

19. září 2025  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.