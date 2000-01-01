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Pokračující válka v Súdánu ohrožuje starověké pyramidy v Meroe, které jsou zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Veškeré snahy o jejich ochranu se podle archeologa Mahmúda Sulajmána zastavily. Památce podle něj hrozí zánik a zřícení.
Autor: ČTK
Meroe leží přibližně 200 kilometrů severně od súdánského hlavního města Chartúmu. Nachází se zde více než 200 pyramid, které jsou jedinečné svou hranatou architekturou.
Autor: ČTK
Pyramidy v Meroe vznikaly mezi rokem 800 před naším letopočtem a 350 našeho letopočtu. Sloužily jako královské hrobky vládců království Kuš.
Autor: ČTK
Království Kuš patřilo k nejvýznamnějším civilizacím starověké Núbie. Meroe je dnes jednou z nejvýznamnějších připomínek této civilizace.
Autor: ČTK
Pyramidy v Meroe jsou zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Jejich ochrana se ale kvůli pokračující válce v Súdánu zastavila.
Autor: Profimedia.cz
„Pyramidy do značné míry zchátraly a začaly z nich padat kameny,“ popsal současný stav jeden ze správců Meroe Mustafa Ahmad.
Autor: Profimedia.cz
Dalším problémem je válka, která vedla k rozptýlení pracovní síly potřebné k péči o historické naleziště.
Autor: Profimedia.cz
V důsledku bezpečnostní nestability v zemi mají navíc zahraniční archeologické mise obtížné podmínky pro pokračování ve své práci.
Autor: Profimedia.cz
„To vše přispělo k významnému zhoršení stavu této lokality,“ uvedl archeolog Mahmúd Sulajmán.
Autor: ČTK
Válka v Súdánu vypukla v dubnu 2023. Od té doby konflikt poškodil řadu historických památek a muzeí v zemi.
Autor: ČTK
UNESCO letos v dubnu varovalo, že súdánské kulturní a historické památky čelí sílící hrozbě. Od začátku války bylo poškozeno více než 100 kulturních památek.
Autor: ČTK
Nejméně 22 muzeí bylo podle UNESCO od začátku války vypleněno nebo zničeno. Konflikt tak ohrožuje nejen životy lidí, ale také významnou část súdánského kulturního dědictví.
Autor: Profimedia.cz