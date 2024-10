Znásilněte mě, ne dcery. Kde je svět? ptají se ženy trpící v súdánské válce

Po 17 měsících devastující občanské války spustila súdánská armáda rozsáhlou ofenzívu v hlavním městě Chartúmu, píše BBC. Cílí na území ovládané svým úhlavním nepřítelem – polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF).

Ty od začátku války kontrolují většinu metropole, zatímco súdánská armáda má pod kontrolou sousední Omdurmán. Obě města od sebe dělí řeka Nil, existuje ale pár míst, kudy lidé mohou přecházet na obě strany.

Jeden takový přechod leží na cestě k tržišti na okraji Omdurmánu, kde se dá najít levnější jídlo. Přecházejí přes něj čtyři ženy, které jdou za tamními cenami pěšky čtyři hodiny. Přišly samy, protože jejich muži už neopouští domy. Bojovníci RSF je zbili a vzali jejich těžce vydělané peníze, nebo je zadrželi a požadovali výkupné.

„My tyhle těžkosti přežijeme, protože chceme nakrmit naše děti. Jsme hladové a potřebujeme jídlo,“ řekla jedna z žen na tržišti.

Po otázce, zda jsou ve větším bezpečí než muži a jestli se setkaly se sexuálním násilím, ale nastalo hrobové ticho.

„Kde je svět? Proč nám nepomůžete?“ prolomila mlčení jedna z žen. „Hodně žen zažilo znásilnění, ale nemluví o tom. K čemu by to bylo?“ řekla, zatímco jí po tvářích stékaly slzy.

Znásilňování jako válečná zbraň

Někteří Súdánci popisují, že se stali ve válce, která podle OSN vyhnala přes 10,5 milionu lidí z jejich domovů, obětí bezpráví, rabování a brutálního násilí. Je to ale sexuální násilí, které působí v konfliktu největší utrpení. Ten začal jako mocenský boj mezi súdánskou armádou a RSF, ale brzy se do něj zapojily místní ozbrojené skupiny a bojovníci ze sousedních zemí.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk řekl, že znásilňování slouží jako válečná zbraň.

OSN vedla nedávno vyšetřovací misi, která přinesla důkazy o několika případech znásilnění a sexuálních vyhrůžek ze strany súdánské armády. Ve velkém se ale podle jejích zjištění sexuálního násilí dopouští RSF a na ně napojené milice, a to do takové míry, že jde o porušení mezinárodního práva.

Na tržišti trefně nazvaném Súk al-Hár (Horký trh) ve stánku s čaji pracuje žena, jež si říká Miriam. Ze svého domova zmítaného válkou utekla ke svému bratrovi.

Vypráví, že znásilnění zažila hned na začátku války. Bojovníci z RSF vešli do jejího domu a pokusili se znásilnit její dvě dcery ve věku 17 a 10 let. „Řekla jsem dcerám, ať se za mě schovají, a RSF jsem řekla, že jestli chtějí někoho znásilnit, ať jsem to já,“ uvedla Miriam.

„Uhodili mě a řekli, ať se svléknu. Než jsem se svlékla, řekla jsem svým holčičkám, aby odešly. Přeskočily plot a vzaly sebou i další děti. Pak si na mě jeden z nich lehnul,“ dodala.

RSF řekly mezinárodním vyšetřovatelům, že podnikly všechny potřebné kroky k tomu, aby předešly jakékoliv formě násilí včetně sexuálního.

Svědectví o sexuálních útocích jsou ale početné a konzistentní a jejich následky přetrvávají. Žena, která si říká Fatima, přišla do Omdurmánu, aby ve městě porodila dvojčata, a plánuje tam zůstat. Její sousedka, 15letá dívka, také čeká dítě. Otěhotněla poté, co ji a její 17letou sestru znásilnili bojovníci RSF.

„Ze začátku jsme pochybovaly, zda za znásilněním stojí RSF, teď jsme si tím jisté,“ uvedla.

Skupina žen, která se vydala na tržiště, se pomalu připravuje na cestu domů, zpátky do oblastí pod kontrolou RSF. Říkají, že jsou příliš chudé na to, aby odešly a začaly nový život, jako to udělala Miriam. Dokud tato válka neskončí, nemají na vybranou – musí se vrátit k jejím hrůzám.