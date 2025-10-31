Střílejí děti před očima rodičů. Přeživší líčí útěk před hrůzami v súdánském Fáširu

  16:04
Rodiny schovávající se v příkopech, těla ležící na ulicích, děti zabíjené před zraky svých rodičů. Tak popsali přeživší proniknutí súdánských polovojenských jednotek RSF do západosúdánského města Fášir.
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)

Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)

Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Zdravotnice čeká v provizorní klinice, zatímco se v súdánské Tavíle shromažďují...
34 fotografií

Od neděle, kdy polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) dobyly Fášir, poslední baštu súdánské armády v regionu Dárfúr, z města uprchlo více než 36 tisíc lidí. OSN a humanitární organizace brzy varovaly před možným masovým vražděním a etnickými čistkami.

Někteří lidé našli útočiště v asi 70 kilometrů vzdáleném městě Tavíla, které již poskytuje přístřeší asi pro 650 tisíc vysídlených lidí.

Masakr v porodnici. Súdánští povstalci zavraždili přes 460 lidí, WHO je zděšená

V rozhovoru přes satelitní telefon popsali tři přeživší, kteří se do Tavíly dostali, okamžiky hrůzy a smrti, jež zažili při útěku z města, jež bylo 18 měsíců obléháno a odříznuto od přísunu potravin, léků a další pomoci.

Jejich výpovědi připomínají svědectví těch, kteří v první dekádě tohoto století přežili v Dárfúru masové vraždění, jež spáchaly milice džandžavíd. Ty vypalovaly vesnice, zabily přibližně 300 tisíc lidí a dalších 2,7 milionu jich vysídlily. Tyto milice, které byly viněny z páchání genocidy, se později proměnily v RSF.

Emtithal Mahmoudová, přeživší dřívějších masakrů v Dárfúru, která nyní žije ve Spojených státech, agentuře AFP popsala děsivý okamžik, kdy na videu sdíleném účty napojenými na RSF rozpoznala svou sestřenici Nazífu ležící mrtvou na zemi.

„Přišli a zabili mého šestnáctiletého syna“

„V sobotu v šest hodin ráno bylo ostřelování neobyčejně silné. Vzala jsem děti a schovala se s nimi do příkopu. O manželovi jsme neslyšeli už šest měsíců,“ uvedla Haját, matka pěti dětí.

Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
34 fotografií

„Asi po hodině vtrhlo do našeho domu sedm ozbrojenců RSF. Vzali můj telefon, prohledali i mé spodní prádlo a zabili mého 16letého syna. Utekli jsme s dalšími lidmi ze sousedství,“ dodala Haját.

„Jíme žrádlo pro zvířata.“ Rozvrácený Súdán hladoví, děti umírají na podvýživu

„Na silnici mezi Fáširem a vesnicí Garní jsme viděli na zemi ležet mnoho mrtvol i opuštěných zraněných lidí, které nemohly jejich rodiny vzít s sebou. Cestou jsme byli okradeni. Mladí muži, již s námi cestovali, byli zastaveni. Nevíme, co se s nimi stalo,“ řekla Haját.

„Fášir jsme opustili v sobotu ráno. Cesta byla vyčerpávající. Hlad, žízeň, neustálé vojenské kontroly. Před Garní nás na tři hodiny zastavili. Řekli mi, že jsem určitě býval bojovník, protože mám zranění. Nebýt rodiny, která kolem projížděla s oslem a vozíkem, na němž vezli svou matku, nikdy bych se do Garní nedostal. Pomohli mi se sem dostat,“ uvedl Husajn, jenž byl zraněn při ostřelování.

„Situace ve Fáširu je otřesná. Na ulicích leží těla a není nikdo, kdo by je pohřbil. Jsme vděční, že jsme se sem dostali, i když jen s tím, co máme na sobě. Tady se cítíme alespoň nějak bezpečně. Na klinice mi prohlédli zraněnou nohu,“ dodal Husajn.

„Na videích poznáváme své příbuzné a přátele“

„Žil jsem v uprchlickém táboře Zamzam. Když RSF vstoupily do tábora, utekl jsem do Fáširu a zůstal jsem ve čtvrti Abú Šúk. Sobotní boje byly velmi silné. Celý den až do nedělního úsvitu jsme strávili se čtyřmi dcerami a ženou schováni v příkopě,“ uvedl Muhammad, otec čtyř dětí.

„Před rozbřeskem jsme odešli, šli jsme směrem ke Garní. Na cestě mě okradli. Mladé muže zastavovali a odváděli s sebou. Viděl jsem mrtvoly, z některých už zbyly jen kosti. Tyčemi mě bili do zad. V noze mám střepinu ze střely, která dopadla blízko našeho domova v Zamzamu,“ dodal.

Vraždí i kojence, znásilňují stařenky. V Súdánu se odehrává genocida, míní USA

„Do Tavíly jsme dorazily v úterý po západu slunce. A teď nemáme kde bydlet. S dcerami a ženou spíme na ulici. Humanitární pracovníci nám dali nějaké jídlo, ale žádné stany ani přikrývky,“ řekl Muhammad. „Chceme jen, aby tahle válka skončila a my se mohli vrátit domů.“

„Je v podstatě nemožné popsat pocity, které my, lidé z Dárfúru, nyní prožíváme. Mnoho z našich příbuzných je stále ještě ve Fáširu. Nevíme, zda jsou naživu nebo mrtví,“ uvedla Emtithal.

Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

„Máme videa a zprávy o zabíjení lidí. Je to strašlivé, protože na videích, které RSF sdílejí a v nichž se radují z pokračující genocidy, poznáváme své příbuzné a přátele. Z jednoho takového videa jsme se dozvěděli, že jedna z našich sestřenic byla zabita. Na videu, které sdíleli její vrazi z RSF, můžete vidět její mrtvolu na zemi. A můžete slyšet jednoho ze členů RSF, jak říká: ‚Vstaň, jestli můžeš.‘ A pak se její mrtvole vysmívají, což je jen další forma trýznění,“ řekla Emtithal.

„Po nějakou dobu byla dobrovolnicí, a když začalo obléhání, tak se přidala k odboji. Byla jednou ze ženských bojovnic,“ dodala.

Fášir

Fášir

Témata: Súdán, Dárfúr, Fášir

