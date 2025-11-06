VIDEO: Súdánští beduíni sestřelili vojenský iljušin. Na palubě byli Rusové

  9:50
Alláhu akbar! Vlnu nepokryté radosti mezi súdánskými povstalci vyvolal pád vojenského transportního letounu Il-76, který se jim povedlo sestřelit na jihu občanskou válkou zmítané země. Stroj údajně pocházel z Kyrgyzstánu, civilní posádka z Ruska.

Beduínští povstalci z řad Jednotek rychlé podpory (RSF) letoun sestřelili nedaleko města Babanusa rozkládajícího se v polopoušti na jihu Súdánu. Letadlo podle jejich prohlášení patřilo armádě, která ho před měsícem a půl pořídila za dvanáct milionů dolarů z Kyrgyzstánu.

„Posádka byla ruská, civilní,“ uvedl telegramový kanál Fighterbomber, asi nejlepší neoficiální zdroj informací z prostředí ruského letectva. „Posádka pracovala na kontrakt. Nemáme žádné hodnověrné informace o jejím osudu,“ dodal.

Lidé z Fáširu v táboře pro vysídlené v súdánské Tavíle. (31. října 2025)
97 fotografií

Podle RSF posádka zahynula. Spekuluje se, že povstalci k sestřelu použili čínský systém FK-2000, který je považován za obdobu ruského systému Pancir a dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost až pětadvacet kilometrů. Súdánským rebelům ho dodávají Spojené arabské emiráty.

Il-76 je čtyřmotorový transportní letoun navržený na sklonku šedesátých let konstrukční kanceláří Iljušin. Díky schopnosti operovat z nezpevněných ranvejí si vysloužil pověst spolehlivého pracanta a jeho vojenské verze se dodnes v Rusku, Asii i Africe používají pro zásobování odlehlých a nehostinných oblastí.

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo...

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Soud odmítl první návrh trestu pro Kosa. Státní zástupce má nabídnout nový

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (22. září 2025)

Obvodní soud pro Prahu 9 odmítl první návrh dohody o vině a trestu pro Pavla Kosa. Státní zástupce Adam Borgula požadoval pro Kosa tříletou podmínku a pokutu 12 milionů korun. Soudce Adam Kriebel ale...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  9:51

6. listopadu 2025  9:50

Po 17 letech návrat se vší parádou. Na Colours of Ostrava vystoupí eklektik Moby

Skladatel a producent Moby

Po sedmnácti letech se do Česka vrátí pionýr elektronického soulu, který začínal s ravem, v poslední době se ale nořil do vod ambientu. Dalším headlinerem Colours of Ostrava 2026 bude Moby. Společně...

6. listopadu 2025  9:37

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

6. listopadu 2025  9:09

Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Nad Chrastavou shořel autobus. (6. listopadu 2025)

Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po...

6. listopadu 2025  9:05

RECENZE: Člověku je Milionu s Lábusem až líto, párkrát by se u něj i srdečně zasmál

Z filmu Milion

Coby partner novinky kin Milion má Prima pro příští Vánoce vystaráno. Neškodná rodinná komedie totiž obsahuje všechny přísady s přívlastkem velký: velký slavnostní stůl, velkou hromadu bramborového...

6. listopadu 2025

Tragická nehoda auta s pěti lidmi na D5. Jeden mrtvý, čtyři vážně zranění

Čtyři zranění a jeden mrtvý člověk. To je bilance ranní nehody na D5 u Nýřan....

Jeden mrtvý, další v kritickém stavu a tři těžce zranění lidé. To je bilance ranní nehody na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku, kde havarovalo osobní vozidlo.

6. listopadu 2025  8:58

Před 50 lety se Sex Pistols servali na pódiu a změnili tak navždy hudební scénu

Sex Pistols v roce 1977: zleva - Paul Cook, Sid Vicious, Johnny Rotten a Steve...

Je tomu na den padesát let, kdy se ve společenské místnosti londýnské Umělecké školy Svatého Martina sešlo asi dvacet hudebních nadšenců, kteří se těšili na koncert pubrockové kapely Bazooka Joe....

6. listopadu 2025  7:53

Provoz vlaků mezi Prahou a Ústím se podařilo obnovit, stál přes pět hodin

Ilustrační snímek

Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves, který ve středu po poledni zastavila porucha trakčního vedení, byl ve čtvrtek časně ráno plně...

6. listopadu 2025  7:06

Poláci začnou vozit americký zkapalněný plyn pro Slovensko a Ukrajinu

Tady se bude skladovat zkapalněný plyn, kapacita každého ze zásobníků je 160...

Polsko pracuje na dohodě o dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států na Slovensko a Ukrajinu. Informace agentury Reuters potvrdilo polské ministerstvo energetiky. Ujednání dále...

6. listopadu 2025  7:04

Česko čekají mlhavá rána a slunečná odpoledne. Na horách zasněží

Lotyšsko, to je zem přímo zasvěcená podzimu. Když zavítáte do Aluksne, máte...

Čtvrteční ráno nad Českou republikou doprovází mlhy a nízké teploty, to se ale postupem dne změní. Meteorologové slibují slunečné počasí a teploty až 15 stupňů. Pátek bude obdobný, jen přibudou mlhy...

6. listopadu 2025  6:47

Okrádala i cikány, lhal exposlanec o ředitelce. Město po letech vymohlo škodu

Budova radnice v Lomu.

Okresní soud v Mostě rozhodl ve prospěch radnice v Lomu v jednom z jejích místních sporů. Bývalému městskému radnímu Bronislavu Schwarzovi nařídil uhradit přes 300 tisíc korun jako náhradu škody....

6. listopadu 2025  6:29

