„Jíme žrádlo pro zvířata.“ Rozvrácený Súdán hladoví, děti umírají na podvýživu

Ve Fáširu na západě Súdánu přijme poslední fungující nemocnice desítky podvyživených dětí. Dospělí je nemají čím nakrmit, zbývá jen pasta obvykle dávaná zvířatům. Kvůli občanské válce, která v zemi vypukla už před dvěma lety, tam nyní panuje nejhorší humanitární krize na světě. A na mnoha místech už potvrdili hladomor.
V Súdánu se rozmáhá hladomor. Snímek pochází z uprchlického tábora ve městě Fášir. (9. července 2025) | foto: Profimedia.cz

„I my jíme žrádlo pro zvířata. Nic jiného tu není,“ vypráví lékař Omar Selik a ukazuje, co má dobrého – mazlavou pastu z lisovaných arašídů, které místní říkají „ambaz“. Obvykle se dává velbloudům, kravám nebo oslům. Teď ji kromě dospělých chystají také dětem. Po požití hmoty náchylné k plísním už přitom zemřelo nejméně osmnáct lidí, tvrdí obyvatelé. „Nic jiného tu však není,“ popisuje další z místních lékařů.

V době, kdy se pozornost světové veřejnosti upírá spíš na boje v Gaze nebo válku na Ukrajině, v Súdánu probíhá největší humanitární krize současnosti. Válka už z domova vyhnala přes dvanáct milionů lidí, jen z Fáširu od dubna uteklo na půl milionu lidí. Desetitisíce lidí na západě Súdánu zemřely a živé svírá hlad.

Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

V poslední zdejší fungující nemocnici každý den přijmou na třicet až čtyřicet podvyživených dětí. Tamní lékaři přitom pravidelně čelí bombovým útokům, zatím jich bylo zhruba třicet. Súdánci z Fáširu však mají jen dvě možnosti – zůstat, hladovět a riskovat bombový útok, nebo se pokusit o útěk. V tom případě jim ovšem hrozí, že je ozbrojenci okradou, znásilní či zabijí.

Fášir v Severním Dárfúru se stal hlavním dějištěm současné občanské války, jež začala před více než dvěma lety a ve městě nyní uvěznila nejméně 260 tisíc lidí. Už rok a půl je Fášir obklíčený vojenskými jednotkami, které kolem města postavily hliněnou zeď a občany se snaží vyhladovět a donutit tak k poslušnosti.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Ghebreyesus už začátkem září varoval, že Súdán čelí katastrofálnímu hladomoru, přičemž v některých částech země už hladomor potvrdili. „Jen v letošním roce se očekává, že více než 770 tisíc dětí bude trpět těžkou akutní podvýživou,“ napsal na sociální síti X.

Podotkl, že WHO v zemi podporuje 142 center, kde letos léčili na 20 tisíc těžce podvyživených dětí. „Země zároveň čelí závažné epidemii cholery, která se rozšířila do všech osmnácti států s více než 105 tisíc případy a 2 600 úmrtími,“ dodal. V souvislosti s Fáširem pak vyzval k okamžitému otevření „bezpečného a neomezeného humanitárního přístupu, aby bylo možné uspokojit rostoucí zdravotní potřeby a zachránit životy“.

Znásilněte mě, ne dcery. Kde je svět? ptají se ženy trpící v súdánské válce

Podle Taha Khatera, jednoho z posledních humanitárních pracovníků na místě, za poslední dva týdny zemřelo ve městě na podvýživu čtrnáct dětí. A potvrzuje, že se oblastí se šíří cholera. Člen organizace Emergency Response Rooms říká, že kilo těstovin dnes stojí v přepočtu kolem 1 500 korun, desetkrát víc než za normálních okolností.

Konvojům OSN se kvůli dronovým útokům už přes rok nepodařilo do Fáširu dovézt zásoby potravin. Během červnového úderu na kolonu patnácti kamionů zemřelo pět humanitárních pracovníků, minulý měsíc se pak podle listu The New York Times musely kamiony vrátit na základnu poté, co útok zničil hned tři vozy. Není přitom jasné, která ze dvou znepřátelených stran má tyto útoky na svědomí.

Proti sobě stojí vojáci súdánské armády a ozbrojenci z Jednotek rychlé podpory (RSF), které v březnu přišly o vládu nad súdánskou metropolí Chartúmem. O to víc se nyní snaží získat Dárfúr, odkud je většina bojovníků RSF. Fášir je poslední město, které jim stojí v cestě.

Vraždí i kojence, znásilňují stařenky. V Súdánu se odehrává genocida, míní USA

Cesta do Tawily, kde se ještě mezinárodním organizacím daří rozdávat pomoc, je lemovaná opuštěnými mrtvolami a narychlo vykopanými hroby. „Prostě je tam nechali,“ říká ředitel nemocnice vedené organizací Lékaři bez hranic Sylvain Penicaud, podle něhož v nemocnici ošetří každý týden kolem čtyřiceti znásilněných. „Neoficiální údaje však naznačují, že to je nic ve srovnání se skutečným stavem,“ upozorňuje.

Súdánská armáda se podle pozorovatelů dopouští i dalších válečných zločinů, když bombarduje trhy plné lidí nebo nasazuje chemické zbraně, jak ji podezírají Američané. Ti na velitele armády, generála Abdela Fattáha Burhana z tohoto důvodu uvalili sankce. Jednotky RSF se pak podle Spojených států dopustily genocidy a skutky zaznamenané ve Fáširu se podle OSN rovnají zločinům proti lidskosti.

Situaci dále zhoršují státy, které se do občanské války rozhodly zapojit. Spojené arabské emiráty tak RSF například dodaly zbraně, drony a lékařskou pomoc a doufají, že se ozbrojencům podaří vyhrát. Podle tvrzení vládnoucí junty Emiráty také najímají žoldnéře z Kolumbie, kteří mají bojovat po boku RSF. Vládci Emirátů všechna tato tvrzení opakovaně popřeli.

