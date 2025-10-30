Masakr v porodnici. Súdánští povstalci zavraždili přes 460 lidí, WHO je zděšená

„Úřad obdržel zprávy o mimosoudních popravách civilistů pokoušejících se uprchnout, často z etnických důvodů, a také o zabíjení osob, které se už neúčastní bojů,“ napsal OHCHR. Vyzval k okamžitému jednání.
„OSN disponuje několika znepokojivými videi, na nichž jsou vidět desítky neozbrojených mužů zastřelených či ležících mrtvých, obklopených bojovníky RSF,“ dodal úřad. Město představovalo poslední baštu súdánské armády v oblasti Dárfúru, RSF ho obléhaly 18 měsíců. Armádní stanoviště a civilisté v oblasti předtím čelily častému bombardování. Odhaduje se, že boje v oblasti znemožnily pohyb zhruba 300 tisíc lidí.
Vysoký komisař Volker Türk označil situaci ve městě za „mimořádně nebezpečnou“. „Riziko rozsáhlého, etnicky motivovaného porušování práv a zvěrstev ve Fáširu roste každým dnem. Je nezbytné okamžitě a konkrétně jednat, aby byla zajištěna ochrana civilistů,“ uvedl.
Africká unie vyjádřila „hluboké znepokojení nad rostoucím násilím a hlášenými zvěrstvy ve Fáširu po jeho ovládnutí Jednotkami rychlé podpory“ a odsoudila „závažná porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně údajných válečných zločinů a etnicky motivovaných vražd civilistů“. Vyzvala rovněž k ukončení bojů a vytvoření humanitárních koridorů pro civilisty.
Evropská unie vyzvala všechny zúčastněné strany ke snížení napětí a vyjádřila rovněž „hluboké znepokojení“ z nárůstu násilí ve Fáširu. „Situaci pečlivě sledujeme společně s našimi partnery a zajišťujeme, aby všechna porušení mezinárodního humanitárního práva a lidských práv byla zdokumentována,“ řekl mluvčí Evropské komise pro zahraniční věci Anouar El Anouni. „Nesmí být žádná beztrestnost,“ dodal.
Spojené síly, jedna ze spojeneckých milicí súdánské armády, v úterý uvedla, že RSF od neděle popravily či zabily „více než dva tisíce neozbrojených občanů, z nichž většinu tvořily ženy, děti a starší lidé“.
WHO od počátku občanské války v zemi v dubnu 2023 zaznamenala a ověřila 185 případů útoků na zdravotnická zařízení, při nichž bylo zabito 1 204 zdravotníků a pacientů a 416 utrpělo zranění, řekl šéf WHO. Letos se podle něj stalo 49 z těchto útoků a zemřelo při nich 966 lidí. Tyto údaje nezahrnují počty obětí z porodnice ve Fáširu.
V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdánské armády a velitel RSF převrat, později se však kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku. Obě válčící strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů a skoro 25 milionů lidí sužuje akutní hlad.
Súdáskou občanskou válku označují mezinárodní organizace za jednu z největších humanitárních krizí posledních let. Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře. Dosud zahynuly desítky tisíc civilistů.
Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) muselo od začátku bojů opustit domovy téměř 12 milionů obyvatel této zhruba padesátimilionové země. V prosinci 2024 Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že do pěti oblastí Súdánu se rozšířil hladomor.