„Obrovské biologické riziko“. Bojovníci v Súdánu obsadili laboratoř s patogeny

„S obsazením Národní laboratoře veřejného zdraví v Chartúmu je spojeno obrovské biologické riziko,“ uvedl zástupce WHO v Súdánu Níma Saíd Abid. Která ze stran konfliktu se místa zmocnila, neupřesnil.

„Bojovníci laboratoř obsadili v pondělí a udělali si z ní základnu. Vyhnali odtamtud všechny techniky, kteří nestihli zajistit biologický materiál a další látky. Vznikla tím extrémně nebezpečná situace,“ dodal Abid.

Krvavé boje mezi súdánskou armádou, kterou vede generál Abdal Fattáh Burhán, a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF), jimž šéfuje Muhammad Hamdan Dagalo, v Chartúmu vypukly před deseti dny.

Střety ochromily provoz nemocnic a dalších služeb. Mnoho lidí zůstalo uvězněno ve svých domovech s tenčícími se zásobami potravin i vody.

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN v úterý oznámil, že kvůli bojům musel omezit některé své aktivity v Súdánu. „V oblastech, kde intenzivní boje brání našim humanitárním operacím, jsme byli nuceni omezit naši působnost,“ řekl jeho mluvčí Jens Laerke. „Jsme však odhodláni pokračovat v poskytování pomoci obyvatelům Súdánu,“ dodal.

Od začátku bojů přišlo o život nejméně pět humanitárních pracovníků a dvě agentury OSN, které přišly o zaměstnance, Mezinárodní organizace pro migraci a Světový potravinový program, v zemi přerušily činnost.

V Súdánu se v úterý po dočasném zmírnění opět rozhořely boje. Informovala o tom televize Al-Džazíra s odvoláním na svědectví místních obyvatel, která hovořila o leteckých útocích a ostřelování těžkým dělostřelectvem. Příměří mělo platit tři dny od půlnoci z pondělí na úterý. Podle BBC bylo nějakou dobu dodržováno, což umožnilo pokračovat v evakuacích cizinců.

Britové musí na letiště po vlastní ose

Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella bylo ze Súdánu evakuováno více než tisíc občanů členských zemí EU. Podle českého ministerstva zahraničí, které v pondělí potvrdilo příjezd dvou Čechů evakuovaných Německem, jsou v Súdánu stále ještě čtyři čeští občané.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý oznámil, že Francie ze Súdánu evakuovala 538 lidí, včetně 209 občanů Francie. V pondělí Paříž informovala, že do odvolání uzavřela v zemi své velvyslanectví.

Ukrajinská vojenská rozvědka GUR uvedla, že evakuovala 138 civilistů, včetně 87 ukrajinských občanů, z nichž většinu tvoří piloti, letečtí mechanici a jejich rodiny. Kromě toho Kyjev také ze země pomohl dostat několik občanů Gruzie a Peru. Nyní jsou v Egyptě, kde se jim dostává lékařské péče.

Zřejmě kvůli tomu, že se opět začalo intenzivně bojovat, informovala Británie své občany v Súdánu, aby se co nejdříve dostavili na leteckou základnu na okraji Chartúmu. Země přislíbila evakuaci pouze držitelům britských pasů a jejich rodinným příslušníkům. Zajišťovat ji bude Královské letectvo.

Podle zdroje stanice BBC bylo britským civilistům v Súdánu „opatrně“ řečeno, aby se na leteckou základnu dopravili po vlastní ose. „Musí to být individuální rozhodnutí. Jakmile se dostanete na místo, doufejme, že vás co nejdříve posadíme do letadla,“ uvedl zdroj. Podle zdroje by takto mohlo být evakuováno asi 500 lidí. Britská vláda v pondělí odhadovala, že má v Súdánu 4000 občanů. Diplomaty a jejich rodiny odvezla ze země v sobotu. Ostatní Britové, kteří zůstali v Súdánu, poté svou vládu obviňovali, že je opustila.

Jihoafrické republika v úterý informovala, že dva autobusy s jejími občany bezpečně přijely na egyptskou hranici. Zbývajících 12 občanů JAR zemi opustí později během úterka. Čínské ministerstvo zahraničí v úterý uvedlo, že bezpečně evakuovalo většinu svých občanů a nemá žádné zprávy o čínských obětech súdánských bojů. Japonsko oznámilo, že evakuovalo všechny občany, kteří si přáli zemi opustit.

Švýcarsko sdělilo, že monitoruje možnosti, jak odvézt své zbývající občany, ale že je to problematické u lidí s dvojím občanstvím, kteří tvoří většinu zbývajících Švýcarů v Súdánu. Švýcarsko uzavřelo své velvyslanectví v Súdánu a evakuovalo jeho zaměstnance. Do Bernu diplomaté s rodinami dorazili v úterý brzy ráno.