Ačkoli v části soutěsky bývá dno Dunaje v hloubce až 20 metrů, vodočet v Kelheimu se podle Renate Schweigerové z místní plavební společnosti dostal na pouhých 1,88 metru. Schweigerová uvedla, že plavba v daném úseku je možná při hladině 2,35 metru. Pokud se podmínky zlepší a hladina v Kelheimu se zvýší alespoň na 2,15 metru, chce společnost obnovit plavbu v polovině trasy k místu zvanému Wipfelsfurt, které je nejmělčím na Dunaji mezi Ingolstadtem a Řeznem.
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Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Soutěska je od roku 2020 národní přírodní památkou, chráněná je ale podle BR již od roku 1840, kdy ji bavorský král Ludvík I. nařídil zachovat, a zabránil tak jejímu zničení těžbou. Soutěska se tak stala první bavorskou přírodní památkou.
Nízký stav vody v Dunaji, který je po Volze druhou nejdelší evropskou řekou, trápí i další země. V Rumunsku, kde hladina klesla na nejnižší úroveň za 30 let, je vodní doprava rovněž narušená. Mnohé agentury nabízejí snímky například i ze Srbska.
Také v Bratislavě je v Dunaji nejméně vody za poslední tři desetiletí. Vodohospodáři proto šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo, v případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy.
Nízká hladina zastavila reaktory i lodě
Rekordně nízká hladina Dunaje komplikuje provoz v několika zemích. Maďarská jaderná elektrárna Paks odstavila jeden reaktor a její výkon klesl zhruba na 60 procent. Rumunská elektrárna Cernavoda kvůli nedostatku vody pro chlazení postupně odstavuje oba bloky, které vyrábějí přibližně pětinu elektřiny v zemi.
Sucho zasáhlo také lodní dopravu. V Maďarsku uvázlo asi 15 hotelových lodí a většina nákladních plavidel přerušila plavbu. V Bulharsku najela výletní loď s téměř dvěma sty cestujícími na mělčinu. Výraznější srážky se zatím neočekávají a situaci má dále zhoršit další vlna veder.
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27. července 2026