náhledy
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období dešťů. Vybrané snímky ukazují, jak sucho změnilo krajinu po celé Evropě.
Autor: AP
Ovce pasoucí se na vyschlé trávě u slavného památníku Stonehenge jsou smutným svědectvím důsledků letošních vysokých teplot, které zasáhly i obvykle deštivější Velkou Británii.
Autor: Kin Cheung, AP
Britská Agentura pro životní prostředí minulý týden oznámila, že sucho dopadlo na více než sedmdesát procent Anglie.
Autor: Kin Cheung, AP
Tato fotografie například ukazuje suchou pastvinu ve vesnici Langley poblíž Londýna.
Autor: Hannah McKay, Reuters
Jiný satelitní snímek přináší pohled na vyprahlou krajinu Walesu. Odborníci navíc upozorňují, že vytoužený déšť může vyvolat bleskové záplavy, protože takto extrémně suchá půda nedokáže vodu účinně vstřebat.
Autor: Planet Labs 2026
Hladiny pěti klíčových nádrží v Anglii a Walesu, včetně nádrže Woodhead poblíž Manchesteru (na snímku), jsou podle odborníků na svém minimu. Zátěž na veřejné systémy zásobování vodou je v důsledku extrémního počasí zvýšená a očekává se, že tato situace potrvá minimálně do podzimu.
Autor: Jon Super, AP
Z 32 nádrží, které britská Agentura pro životní prostředí klasifikuje jako strategicky významné, vykazují normální hladinu pouze čtyři.
Autor: Jon Super, AP
Sucho se nevyhnulo ani největšímu jezeru střední Evropy. Hladina maďarského Balatonu má v současné době pouhých 47 centimetrů, což je výrazně pod jeho optimální provozní hladinou 110 až 120 centimetrů. Jižní břeh jezera tak zcela odkrývá své dno.
Autor: Tamas Vasvari / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Sucho pociťují rovněž sportoviště. Snímek ukazuje hráče kriketu v britském městě Lynton, kde kdysi zelenou trávu připomínají už jen její náznaky.
Autor: Phil Noble, Reuters
Lépe na tom není ani fotbalové hřiště v německém městě Monschau v Severním Porýní-Vestfálsku.
Autor: Leon Kuegeler, Reuters
Občas díky suchu vykouknou i záblesky z minula. Pokles vodní hladiny v nádržích odkryl například historický kamenný most používaný pro převádění soumarů u vodní nádrže Baitings poblíž města Sowerby Bridge v Británii.
Autor: Jon Super, AP
Na rekordní minima klesla minulý týden hladina řeky Rýn. Tamní vodní doprava je značně omezená a náklady musí nyní z velké části přepravovat kamiony či vlaky, což zvyšuje nároky na pozemní dopravu.
Autor: Ilona Wissenbach, Reuters
Německo přitom právě na své dlouhé řeky a vodní cesty značně spoléhá, přepravuje po nich přibližně pět procent zboží. Většinou se jedná o sypké materiály, například železnou rudu, uhlí, písek a ropné produkty. Vysychající řeky jsou pro jeho ekonomiku značným problémem.
Autor: Leon Kuegeler, Reuters
Důsledky extrémně vysokých teplot mají dopady i na městskou zeleň, fotografie pochází z rekreačního areálu Heathfield v londýnské čtvrti Twickenham.
Autor: Profimedia.cz
Sucho trápí i sousední Polsko. Snímek ukazuje vyschlou řeku Skawu v Malopolském vojvodství. Tamní úřady proto na obyvatele apelují, aby s vodou šetřili a omezili například zalévaní trávníků či napouštění bazénů.
Autor: Profimedia.cz
Pokles hladin evropských veletoků odhaluje také mnohé pozůstatky druhé světové války. Příkladem je snímek ze srbského města Prahov s potopenou německou válečnou lodí, kterou Dunaj skrýval.
Autor: Marko Djurica, Reuters
Klesající hladiny řek mají dopad na kvalitu vody, která je méně okysličená a naopak se v ní násobí výskyt toxických látek. Fotografie zobrazuje členy organizace Greenpeace odebírající vzorky z řeky Rýn.
Autor: Leon Kuegeler, Reuters
Z řeky Sávy se poblíž města Sremska Mitrovica v Srbsku také vynořily pozůstatky více než 100 let starého parního remorkéru Slovenac, kterému srbská média dala přezdívku „Titanic ze Sávy“.
Autor: AP