Policie se snaží zjistit, co mladíka k činu vedlo. Šéf kriminálního úřadu spolkové země Štýrsko Michael Lohnegger uvedl, že pachatel byl introvert.

„Vedl extrémně uzavřený život, nechtěl se účastnit aktivit v běžném životě reálného světa, raději se stáhl do virtuálního prostoru,“ řekl vedoucí štýrské kriminálky, která případ vyšetřuje.

Rakouská média střelce identifikovala jako Arthura A., který dříve školu navštěvoval, ale nedokončil ji. „Opakoval jeden ročník, pak školu opustil,“ upřesnil Lohnegger. Ve škole s ním nebyly problémy, dodal. Není jasné, proč se jeho oběťmi stali konkrétní žáci a učitelé.

Útok podle státního zástupce trval sedm minut. Útočník se zastřelil na toaletách chvíli předtím, než přijeli do školy první policisté ze zásahové jednotky. V 10:00 přišel první hovor na nouzovou linku, v 10:06 byli na místě první policisté, uvedl šéf kriminalistů.

Útočník přišel do školy hlavním vchodem krátce po půl desáté, zbraně měl v batohu. Na toaletách ve třetím patře vytáhl zbraně, které držel legálně, nasadil si brýle pro střelbu a sluchátka a vyšel ven. Podle prvních výsledků vyšetřování si své oběti nevybíral a zahájil střelbu do studentů. Do jedné třídy se dostal tak, že rozstřílel dveře, za kterými byli zabarikádovaní žáci.

Z deseti obětí jeho střelby je jedna učitelka, kterou podle vyšetřovatelů mladík znal. Zatím ale není jasné, zda ji zasáhl úmyslně. Šéf kriminalistů také uvedl, že útočník chodil do místního střeleckého klubu.

Úterní útok je nejhorší střelbou ve škole v rakouských dějinách, uvedla agentura APA. Země dnes druhým dnem drží smutek za zemřelé a zraněné, 11 z nich zůstává v péči lékařů, jejich stav je ale už od středy stabilizovaný.