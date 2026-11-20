Univerzita krok hájila jako nezbytný k „zabránění mísení“ mužů a žen a zároveň tvrdila, že si to vyžádali samotní rodiče studentek.
Vysokoškolačky taková tvrzení vyvracejí s tím, že jejich rodiny protesty podporovaly a o mužských vyučujících věděly ještě před zápisem do studia.
„Copak neexistují lékaři, kteří léčí muže i ženy? Proč tedy bráníte mužským profesorům, aby nás také učili?“ ptala se 22letá studentka Huda rektora univerzity Rahíi Jasírího.
„I kdybyste si rozbily hlavy o zeď, vyučující zpět nepřivedu,“ reagoval rektor na studentčinu otázku.
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Na prestižní teheránské univerzitě vypukly další protesty proti íránskému režimu
Studenti podle The Guardian uvedli, že velká část z nich pracovala na absolventských pracích a projektech vedených odvolanými učiteli. Studenti také řekli, že si zvykli na výukové metody svých mentorů, kteří navíc znají silné i slabé stránky svých studentů.
Irácká právnička a lidskoprávní aktivistka Isrá Salmanová varovala, že omezení vůči ženám představují „společenskou katastrofu“. V zemi podle ní dochází k proměně společnosti a pokračují pokusy o potlačení ženských talentů. To je podle právničky v rozporu s iráckou ústavou a mezinárodními smlouvami a úmluvami, které země podepsala a ratifikovala.