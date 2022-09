Studentky v USA se po létě vrací na univerzitu. Nově bez možnosti potratu

Osmnáctiletá studentka Emily Korenmanová, která pochází z Dallasu a rozhodla se studovat obchod na Indiana University, byla frustrovaná, když se o omezení práv na potrat dozvěděla. Její názor na studium na univerzitě to nezměnilo, není si ale jistá, co by dělala, kdyby během vysoké školy otěhotněla.

„Osobně nevím, jestli bych já sama potrat podstoupila. Ale respektuji názor každého. Všichni mají právo rozhodnout o svém těle,“ řekla Korenmanová agentuře AP.

Potraty zakázal také stát Ohio. Jednadvacetiletý student tamní státní univerzity Brian Roseboro řekl, že kvůli přijatým opatřením bude letos opatrnější v souvislosti s antikoncepcí. „Určitě o tom víc přemýšlím,“ řekl Roseboro.

Nikki Mikovová byla kvůli zprávám o omezení možnosti potratu nervózní. Když se ale po letní pauze vrátila na univerzitu, řekla, že se více soustředila na stěhování, výuku a setkání s přáteli.

Problematika se týká i studentů hlásících se k LGBTQ+ komunitě. Dvacetiletý student Jamie Miller se v létě zúčastnil několika protestů, na jednom měl dokonce projev o tom, jak se podpora práv na potrat překrývá s obhajobou tělesné autonomie pro transgender lidi, mezi které sám patří.

Miller uvedl, že kvůli nové legislativě se se svým partnerem rozhodli vyhnout se sexuální aktivitě, která by vedla k těhotenství. Po mnoha letech užívání testosteronu by těhotenství nebylo zdravé pro něj ani pro dítě, řekl. „Bylo by to dost katastrofální v každém směru mého života,“ řekl Miller.

Univerzita v Ohiu uvedla, že rozhodnutí státu o zákazu potratů nemění nic na míře poskytovaných zdravotnických služeb a nebude mít vliv na vyšetřování oznámení o sexuálním napadení.

Interrupce je v Ohiu a několika dalších amerických státech zakázaná od prvního detekovatelného bušení srdce plodu. K tomu může dojít už v šestém týdnu těhotenství, což je ale v mnoha případech dříve, než dívky zjistí, že jsou těhotné.

Podpora těhotných studentek

Aktivisté ve státech Indiana nebo Ohio plánují v současné době, kdy potrat ve většině případů nepřichází v úvahu, prosazovat větší podporu těhotných studentek.

Členové kampusu Students for Life of America chtějí spolupracovat s podobně smýšlejícími organizacemi, které podporují osoby, které přežily sexuální napadení, a které zajišťují sbírku potřebného vybavení pro rodiče v nouzi. Zastánci práv na potrat také plánují osvětu v kampusu.

Giana Formicaová, studentka druhého ročníku na státní univerzitě v Clevelandu, uvedla, že prostřednictvím neziskové organizace sehnala stovky kondomů určených k distribuci pro svou školní skupinu. Koupila také antikoncepci pro případ, že by ji někdo z jejích známých potřeboval.

„Patřím mezi queer skupinu lidí a v této fázi svého života s největší pravděpodobností neotěhotním. Dělám to pro ostatní, protože to není něco, co v tuhle chvíli potřebuju,“ řekla Formicaová agentuře AP.