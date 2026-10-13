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Rebelie, která připomíná květen 1968. Anatomie násilných protestů ve Francii

Jiří Sládek

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Tvrdé střety. Původně klidné demonstrace se časem změnily v násilnou řež, na snímku se utkávají demonstranti s pořádkovými jednotkami ve městě Nantes na západě Francie. | foto: Reuters

Začalo to poklidným a docela nenápadným protestem. Žáci lycea Saint-Exupéryho v Créteil, jihovýchodním předměstí Paříže, představili 21. září soupis svých stížností. Nebyl to vůbec krátký seznam. Výtky ohledně přeplněných tříd, nedostatku učitelů, chátrající školní budovy. Navrch plíseň v některých třídách, běhající krysy, rozbité umývárny. Když nahráli svůj virální vzkaz na sociální sítě, spustila se bouře.

K protestům se přidávaly další a další školy. Během posledních tří týdnů pochodovali studenti nablýskanými bulváry francouzských měst a blokovali výuku ve svých školách. V jednu chvíli se účastnilo protestů až čtvrt milionu demonstrantů.

Pak se to ale postupně zvrtlo. Začaly létat dlažební kostky s pyrotechnikou, hořely fasády policejních stanic. Jde o největší studentskou rebelii v zemi za celé dekády.

Jedna lídryně se vyjádřila, že dokud studenti „neuvidí na stole požadovaných 10 miliard eur, budou v akcích pokračovat“.

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