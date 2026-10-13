K protestům se přidávaly další a další školy. Během posledních tří týdnů pochodovali studenti nablýskanými bulváry francouzských měst a blokovali výuku ve svých školách. V jednu chvíli se účastnilo protestů až čtvrt milionu demonstrantů.
Pak se to ale postupně zvrtlo. Začaly létat dlažební kostky s pyrotechnikou, hořely fasády policejních stanic. Jde o největší studentskou rebelii v zemi za celé dekády.
Jedna lídryně se vyjádřila, že dokud studenti „neuvidí na stole požadovaných 10 miliard eur, budou v akcích pokračovat“.