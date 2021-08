Davy, šílenství, přetahování. Studenti z Číny bojují o letenky do USA

Čínští studenti na mezinárodním letišti Šanghaj Pchu-tung bojují o vzácné letenky do Spojených států, Kanady nebo Británie. Chtějí opět zasednout do školních lavic, píše server Asia Times.

Washington totiž v srpnu zrušil zákaz vstupu pro zahraniční studenty zapsané na amerických vzdělávacích institucích. Úřady chtěly zamezit šíření covidu-19. Podle odhadů amerického velvyslanectví v Pekingu o fyzický návrat do amerických škol stojí až 100 000 čínských studentů, kteří na nich studovali před propuknutím pandemie v roce 2020.

Jejich návrat by pomohl americkým univerzitám vylepšit rozpočty, které do jisté míry závisí na školném od zahraničních studentů. Ti do Spojených států míří nejčastěji právě z Číny.

Další cesta, jak se dostat do vytoužené destinace, vede přes Hongkong. Tamní letecká společnost Cathay Pacific posílá letadla do Číny a sváží odtamtud studenty, kteří si od ní pak koupí letenky přes oceán. Pekingské omezení počtu letů se totiž na Hongkong nevztahuje.

Jednosměrná letenka z Hongkongu do New Yorku tento týden stála přes 7 000 dolarů (150 200 korun) a navzdory astronomické ceně jsou lety plně obsazené.

Mezinárodní letiště Šanghaj Pchu-tung patřilo před začátkem pandemie covidu-19 k nejrušnějším na světě, po více než roce se na něm teď opět tvoří i kilometr dlouhé fronty.