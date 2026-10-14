Prokurátorka podala soudu návrh, aby obviněného vzal do vazby. „Na podobné případy, které jsou čím dál častější, budou orgány činné v trestním řízení reagovat nekompromisně,“ přislíbil generální prokurátor.
Nejde o první podobný incident. Žilinka před dvěma dny oznámil, že policisté i žalobce na Slovensku pochybili po nedávném incidentu, při kterém 18letý mladík se sekerou v ruce vyhrožoval u základní školy ve vesnici Čeľadice na jihu země žákovi a podle médií také varoval, že přijde do školy. Policie a příslušný žalobce podle Žilinky včas nezahájili v této věci stíhání.
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Televize Joj dříve uvedla, že mladík původně zůstal na svobodě, byť policie případ několik dní vyšetřovala. Podezřelého pak policisté obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrožování a soud ho poslal do vazby.
Kauza vyvolala na Slovensku pozornost i kvůli útoku nožem z konce září na základní škole na severu Slovenska, ze kterého je podezřelý žák osmé třídy. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zraněním podlehla jedna žačka. Postup policistů v souvislosti s touto kauzou vyšetřuje policejní inspekce.
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V září slovenská policie zadržela a obvinila dva 15leté chlapce podezřelé z toho, že plánovali vraždu spolužáka. Oba pak soud poslal do vazby. V jiném případu zase soud prvního stupně zatím nepravomocně potrestal studenta gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východním Slovensku 25 lety vězení za to, že loni v lednu ubodal zástupkyni ředitelky školy a jednu studentku a že další studentku vážně poranil. V souvislosti s tímto útokem čelí podle médií jeden policista obvinění kvůli tomu, že podcenil závažné informace o chování studenta před útokem.