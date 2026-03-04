První salva studené války. Churchillův projev ve Fultonu naštval Stalina i Rudé právo

Autor:
  11:13
Slova pronesená 5. března 1946 vůdcem britské opozice Winstonem Churchillem na půdě univerzity v americkém Fultonu byla předzvěstí 45 let trvající studené války. Jedním z nejlepších projevů ve své kariéře popudil Stalina a proslavil termín železná opona, která tehdy začala padat napříč Evropou.
Fulton, Missouri. Winston Churchill během svého slavného projevu o železné...

Fulton, Missouri. Winston Churchill během svého slavného projevu o železné oponě rozdělující poválečnou Evropu (5. března 1946) | foto: AP

Fulton, Missouri. Winston Churchill během svého slavného projevu o železné...
Winston Churchill a Harry Truman přijíždějí prezidentským vlakem do Fultonu ve...
Churchill, Roosevelt a Stalin na Jaltské konferenci v únoru 1945
Harry Truman na snímku z 1. září 1945 oznamuje národu kapitulaci Japonska
18 fotografií

Winston Churchill se počátkem roku 1946 cítil jako starý unavený muž. Jako premiér sice dovedl svoji zemi dovedl k vítězství nad hitlerovským Německem, jeho konzervativci však v prvních poválečných volbách utrpěli těžkou porážku.

Pro sedmdesátiletého politického matadora, který stranu vedl do voleb pod heslem „Pomozte mi to dotáhnout do konce,“ to byla mimořádně ponižující rána. Když ho manželka Clementine utěšovala, že je po letech válečného úsilí unavený, a porážka by tak mohla být skrytým požehnáním, odsekl jí: „V tom případě se mi zdá, že je skutečně velmi dobře maskované.“

Zatímco v Londýně se spekulovalo o výměně šéfa Konzervativní strany, zahořklý Churchill odjel nabrat síly k Lago di Como. Vrátil se k malování a přemýšlel, jestli s politikou definitivně neseknout. Vyhlídka na roky v opozici se mu protivila. Sám sebe se ptal: Mám ještě Britům co nabídnout?

Winston Churchill (vlevo) a Harry Truman přijíždějí prezidentským vlakem do Fultonu ve státě Missouri (5. března 1946)

Winston Churchill a jeho žena baronka Clementine Churchill zachycení 26. června 1945.

Z trudných myšlenek ho vytrhla až pozvánka k převzetí čestného titulu a pronesení projevu na půdě takřka neznámé univerzity kdesi na americkém Středozápadě. Normálně by zdvořile odmítl, k dopisu z fultonské Westminster College v Missouri však byl připojený i dovětek přímo od tehdejšího prezidenta USA Harryho S. Trumana.

Je to báječná škola v mém rodném státě. Doufám, že se Vám to hodí. Uvedu Vás. S úctou, Harry S. Truman.

Dovětek v dopise adresovaném Winstonu Churchillovi z Westminster College.

Představa, že na pódiu vystoupí vedle významného amerického státníka, byla neodolatelná: Churchill dobře věděl, že účast mu zajistí celosvětovou pozornost. Okamžitě odepsal, že mu bude ctí pronést řeč o situaci ve světě.

Jak píše historik David Reynolds v textu pro magazín The New Statesman, jejímu obsahu a stylistice věnoval mimořádnou pozornost a projev upravoval do poslední minuty. Ve Fultonu, ospalém městečku s osmi tisíci obyvatel, tak před 80 lety zazněla slova, která vstoupila do dějin.

Hlavně žádný appeasment

„Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy: Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie,“ hřímal během třičtvrtěhodinového projevu Churchill.

Winston Churchill (zcela vpravo) během fultonského projevu o železné oponě rozdělující poválečnou Evropu. Vlevo od něj americký prezident Harry Truman (5. března 1946)

„Všechna tato slavná města a jejich obyvatelé se nacházejí v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou. Všechna jsou podřízena nějaké formě sovětského vlivu a velmi vysoké a často ještě rostoucí kontrole Moskvy.“

Jen k Československu se tehdy kromě zmínky ve výčtu hlavních měst ještě vrátil. „Téměř ve všech případech byl nastolen policejní stát a prozatím nikde, s výjimkou Československa, neexistuje skutečná demokracie,“ řekl necelé dva roky před únorovým převratem.

Sinews of Peace

Přečtěte si celý Churchillův projev z 5. března 1946

Výraz „železná opona,“ jež Churchill použil a po němž řeč také získala přezdívku, však nepocházel z jeho hlavy. Vzešel z divadelního prostředí, kde znamená protipožární bariéru mezi jevištěm a hledištěm. Za druhé světové války jím například Hitlerův ministr propagandy Joseph Goebbels označoval postup Rudé armády.

Churchill si tento pojem vypůjčil a přetvořil ho v chytlavou metaforu pro nové uspořádání Evropy.

Železnou oponu komunisté zaminovali. Munice ale zabíjela hlavně pohraničníky

On sám svůj projev pojmenoval Sinews of Peace (Pojivo míru). Apeloval tak na „zvláštní vztah“ mezi Spojenými státy a Británií. Obě země podle něj měly utvořit „bratrské společenství anglojazyčných národů“, jež by tváří tvář postupující sovětské expanzi zabránilo další světové válce.

Navrhoval, aby obě země vojensky spolupracovaly, sdílely námořní a letecké základny a používaly kompatibilní zbraně. Předestřel tak systém kolektivní obrany, který se o tři roky později zhmotnil v podobě NATO.

Varoval, že pokud západní demokracie nebudou společně bránit Chartu OSN, zakládající dokument, který stanoví hlavní zásady mezinárodních vztahů, „pak nás skutečně může všechny pohltit katastrofa“.

Zdůraznil, že nová válka není nevyhnutelná. Byl přesvědčen, že jeho „přítel z války, maršál Stalin“ si ji nepřeje – chce jen sklízet plody vítězství a šířit sovětskou moc a doktrínu, jak prohlásil v projevu více než rok po Jaltské konferenci, jíž část historiků považuje za počátek rozdělení světa na dva nesmiřitelné tábory, který trval 45 let.

„Rusové ze všeho nejvíce obdivují sílu a ze všeho nejvíc pohrdají slabostí, především vojenskou slabostí,“ shrnul své zkušenosti z vyjednávání se sovětským diktátorem. Silou, kterou by Sověti u vyjednávacího stolu respektovali, mohla být jen aliance anglojazyčných zemí. 

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt a Josif Stalin na Jaltské konferenci v únoru 1945.

Problémy se Sověty z jeho pohledu nemohla vyřešit politika appeasmentu. Ta již jednou katastrofálně zklamala a Churchill neopomenul zdůraznit, že on se vždy stavěl proti ustupování Hitlerovi.

Appeasment

Výraz označuje politiku ústupků (jak jej lze z angličtiny přeložit) vůči agresivním stranám. Jedním z poslední příkladů je podepsání Mnichovské dohody v září 1938.

„Bylo mi jasné, kam to vede a své krajany i celý svět jsem hlasitě varoval. Nikdo mi však nevěnoval pozornost. Až do roku 1933 či dokonce 1935 mohlo být Německo zachráněno před svým příšerným osudem a celý svět mohl být ušetřen hrůz, které Hitler seslal na lidstvo,“ prohlásil. Churchill se tak pasoval do pozice morální autority a projev ve Fultonu pro něj byl i zadostiučiněním. 

„Z obratu ‚poučení z appeasmentu‘ se postupem času stalo klišé poválečné diplomacie. Ke slovu se dostalo v případě Koreje, Vietnamu, Suezu i iráckých válek. Ale právě ve Fultonu to bylo zřejmě vůbec poprvé, co britský činitel schválně použil na veřejnosti termín ‚appeasment‘ ve vztahu k SSSR,“ píše historik David Reynolds.

Začátek studené války

Fultonský projev je dnes považován za jednu z prvních salv studené války. Může za to i ostrá reakce Stalina, který Churchilla v rozhovoru pro sovětský stranický list Pravda obvinil z válečného štváčství a nadřazování anglojazyčných zemí nad další světové národy. „Člověku to velmi připomíná Hitlera a jeho spojence,“ zlobil se sovětský vůdce.

Rudé právo 7. března 1946 referuje o Churchillově projevu ve Fultonu | foto: archiv autora

V duchu této linie reagovalo i československé Rudé právo. „Churchill opět domýšlivě zdůraznil vyvolenost anglosaské rasy a vyslovil přesvědčení, že se oběma národům (britskému a americkému) podaří zbavit člověka kletby války a tyranie. Kdyby nebylo třeba považovati tyto věty za liché fráze, byly by jistě důvodem k radosti, zvláště národům, které úpí pod britským koloniálním jhem a jsou masakrovány britskými zbraněmi,“ stálo v článku Churchill chce válku, my chceme mír.

Churchillova řeč podráždila i řadu lidí na Západě, kde stále mnozí věřili v mírovou spolupráci se SSSR. V Británii stovka labouristických poslanců vyzvala tehdejšího premiéra Clementa Attleeho, ať se od ní distancuje. 

„Churchill vyzval k alianci impéria a USA“. Britský tisk reaguje na projev ve Fultonu (březen 1946)

Truman ji podle Reynoldse vnímal jako pokusný balonek, jak americká veřejnost zareaguje na chystanou změnu americké politiky vůči SSSR. Churchillův projev totiž zazněl v době, kdy se sovětské jednotky odmítly stáhnout z Íránu a řečtí komunisté se připravovali na novou fázi občanské války.

Jen dva týdny před Fultonem dorazil do Washingtonu „dlouhý telegram“ George Kennana. Zástupce šéfa ambasády v Moskvě v něm přesvědčivě vysvětloval, že sovětský režim nechce žít se Západem v míru a rozumí jen síle. Roosveltovské snění o přátelském soužití skončilo, Amerika vykročila k politice zadržování.

Zpátky na scéně

Churchillova řeč ve Fultonu se právem řadí po bok jeho slavných válečných projevů o „krvi, slzách a potu“ a „jejich nejskvělejší hodině“. Dá se ovšem vnímat i jako okamžik Churchillova politického zmrtvýchvstání. 

Řvoucí lev se samopalem. Churchillovu fotku zneužila nacistická propaganda

Jak poznamenává David Reynolds, Churchill se po návratu z Fultonu  netajil radostí z mezinárodního povyku, který svým projevem způsobil. Lichotilo mu, že mocný Stalin si s ním, člověkem bez jakékoliv oficiální vládní funkce, vyřizuje účty na stránkách Pravdy.

Opět byl v centru pozornosti. Zase cítil, že má světu co říci. O půl roku později v Curychu vystoupil s dalším historickým projevem, v němž vyzval k vytvoření „Spojených států evropských“ a předznamenal tak zrod Evropské unie.

Spekulace o odchodu do důchodu byly zapomenuty. „Winston je odhodlán zůstat v čele toryů dokud se nestane premiérem tady na Zemi, nebo ministrem obrany v nebi,“ poznamenal jeho blízký spolupracovník Brendan Bracken. O čtyři roky později usedl Churchill opět v Downing Street.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Za faktický konec studené války je označována schůzka generálního tajemníka Sovětského svazu Michaila Gorbačova s americkým prezidentem Georgem Bushem na lodi Maxim Gorkij u pobřeží Malty v prosinci 1989, třebaže na ní nebyl podepsán žádný dokument. „Opouštíme jednu epochu, studenou válku, a vstupujeme do nové epochy,“ oznámili.

Oficiálně byla studená válka ukončena 19. listopadu 1990 podpisem společného prohlášení šesti států Varšavské smlouvy a 16 států NATO na summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Paříži. Varšavská smlouva, vojenský pakt uzavřený v roce 1955 jako protipól NATO, byla rozpuštěna 25. února 1991. Na konci listopadu 1993 stvrdil konec konfliktu americký Kongres přijetím zákona potvrzujícího, že nepřítel, nazvaný kdysi Reaganem „říší zla“, již neexistuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Babiš žádal irského majitele Ryanairu o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně rozebíral, co všechno stát dělá pro turisty na Blízkém východě, žádal u mikrofonu na dálku irského majitele společnosti Ryanair Michaela O’Learyho, ať pošle svá...

4. března 2026,  aktualizováno  11:20

Srpen místo května. Senát kývl na odložení superdávky o čtvrt roku

Přímý přenos
Senát schválil novelu zákoníku práce, která má podle vlády zpružnit pracovní...

Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu budou dostávat takzvanou superdávku pravděpodobně od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku ve středu schválil Senát. Důvodem...

4. března 2026  11:17

Tragédie v Krnově byla sebevražda. Předtím senior střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:16

První salva studené války. Churchillův projev ve Fultonu naštval Stalina i Rudé právo

Fulton, Missouri. Winston Churchill během svého slavného projevu o železné...

Slova pronesená 5. března 1946 vůdcem britské opozice Winstonem Churchillem na půdě univerzity v americkém Fultonu byla předzvěstí 45 let trvající studené války. Jedním z nejlepších projevů ve své...

4. března 2026  11:13

Sánchez vrací úder Trumpovi: Zahráváte si, nevíte, co útok na Írán způsobí

Španělský premiér Pedro Sánchez (4. března 2026)

Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá však na dodržování mezinárodního práva. Ve středu to řekl španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil útoky Íránu na...

4. března 2026  11:01

Do Prahy přiletělo letadlo s turisty z Dubaje, mělo mezipřistání v Egyptě

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Na Letiště Václava Havla přistálo v úterý ráno letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím...

4. března 2026  5:26,  aktualizováno 

Hasiči likvidují požár domu v Litvínově. Oheň se rozšířil na vedlejší střechu

Desítky hasičů likvidují požár rodinného domu v Litvínově. Rozšířil se i na...

V Litvínově na Mostecku hoří řadový rodinný dům. U požáru zasahují desítky hasičů ze čtrnácti jednotek. Oheň se rozšířil i na střechu sousedního domu. Policisté evakuovali deset lidí. Nikdo neutrpěl...

4. března 2026  9:49,  aktualizováno  10:39

Koalice chce přidat peníze na sport, opozice vrátit 21 miliard na obranu

Přímý přenos
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a exministryně obrany Jana Černochová z ODS...

Přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na letošní rok projednávají poslanci při jeho druhém čtení. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se domluvila na čtyřech návrzích. Největší změna se týká sportu,...

4. března 2026  5:45,  aktualizováno  10:38

K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i...

4. března 2026  9:44,  aktualizováno  10:31

Pasivita, výkřiky a roztříštěnost. Jak Trumpovi (ne)pomáhají spojenci z Evropy

Premium
Keir Starmer, Ursula von der Leyen a Pedro Sanchez

Trumpova Amerika společně s Izraelem pokračují v bombardování Íránu, zatímco evropští spojenci sledují eskalující konflikt jen z ústraní. Brusel nemá vliv na Bílý dům ani na Izrael, takže je odsouzen...

4. března 2026  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Korejská burza zažila nejhorší den ve své historii. Akcie kvůli Íránu oslabily

Žena telefonuje před velkoplošnou obrazovkou zachycující pády korejských akcií....

Jihokorejskou burzu zachvátila ve středu nevídaná panika. Kvůli obavám z pokračování války na Blízkém východě zažil tamní akciový trh největší výprodej v historii. Index Kospi navázal na předchozí...

4. března 2026  10:25

Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů

Tradiční Velikonoce v Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova (31. března 2024)

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

4. března 2026  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.