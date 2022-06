ANALÝZA: NATO se vrací k časům studené války. Plán má však dvě mouchy

Zatímco nyní je v silách rychlé reakce 40 000 lidí, příště jich má být 300 000, což je aspoň na papíře mocná armáda.

Ale problém je vždy v praxi. Víte, co by bylo, kdyby teď Rusové chtěli dobýt Estonsko? Prostě by ho dobyli. Minulý týden to řekla estonská premiérka Kaja Kallasová. Prohlásila, že podle současných plánů Aliance by bylo přejeto a vymazáno z mapy a až pak by ho mělo NATO za 180 dnů dobýt zpátky. Tedy aspoň to říká plán.