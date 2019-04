Stud z létání. Na Švédy dotírá svědomí kvůli ničení životního prostředí

Švédové už po desetiletí často létají do teplejších destinací, mimo jiné aby si odpočinuli od dlouhé a chmurné domácí zimy, napsala agentura AFP. Zejména mladí lidé ale prý tento model v poslední době přehodnocují, přičemž k novému trendu se už přihlásila i řada osobností. Podle webu BBC se k hnutí přes facebookové stránky přidaly desetitisíce Švédů.



Snaží se tak ulevit svému svědomí, které by jinak tížil pocit viny kvůli účasti na produkci značných emisí oxidu uhličitého. Podle Evropské agentury pro životní prostředí vznikne přepravou jednoho pasažéra letadlem na vzdálenost jednoho kilometru 285 gramů tohoto skleníkového plynu, zatímco u automobilu je to 158 a pro vlak pouhých 14 gramů.

Za průkopnici používání vlaků místo letadel označují média 16letou aktivistku Gretu Thunbergovou, jejíž „školní stávky“ za tvrdší ekologickou politiku v posledních měsících přerostly v celosvětové hnutí. Thunbergová jela v prosinci vlakem na Světové ekonomické fórum do švýcarského Davosu a také na klimatickou konferenci do polských Katovic.

Podobně si loni v létě počínala studentka politologie ve Stockholmu Viktoria Hellströmová, která se vlakem vydala na výlet do Itálie. Rozhodla se tak, protože měla výčitky z toho, že o několik týdnů dříve cestovala letadlem do Španělska. „Rozhodně mě ovlivňuje mé okolí a stud z létání změnil to, jak se na létání dívám,“ řekla 27letá studentka.



BBC zase píše o Alejandře Fuentesové, která loni i se svými dětmi v předškolním věku jela vlakem na dovolenou do Torremolinos na jižním pobřeží Španělska. Cesta trvala několik dní, problém to však podle ní nebyl. Anna Hamno Wickhamová si podobné zkušenosti s výlety do Francie a Německa vyloženě pochvalovala. „Můžeme číst, odpočívat, poslouchat audioknihy, hrát deskové hry a zároveň se přesouvat do vzrušujících destinací,“ řekla BBC.

Obecně jsou Švédové v posledních dekádách co se týče létání nadprůměrně aktivní, což je podle AFP způsobeno jednak polohou země, ale také vysokou životní úrovní a vzestupem nízkonákladových aerolinek. Vědci z technické univerzity Chalmers v Göteborgu minulý rok uvedli, že průměrné emise z letecké dopravy na jednoho Švéda jsou pětinásobkem globálního průměru. Klimatické obavy obyvatel Švédska navíc podporují poslední data tamního meteorologického ústavu. Ten tento měsíc uvedl, že teplotní průměry v zemi narůstají oproti světovému trendu dvojnásobným tempem.

Změna přístupu k letecké dopravě ovšem zřejmě není čistě švédskou záležitostí, jak naznačuje dnešní článek francouzského listu Le Figaro. Bezmála 60 procent respondentů jeho ankety uvedlo, že jsou připraveni dát z ekologických důvodů před letadly přednost vlakům. Na dotaz odpovídalo skoro 40 000 čtenářů.

