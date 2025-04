Z fotografií by se mohlo zdát, že si dva kamarádi jen vyrazili na pravidelnou ranní dávku golfu, ale ve skutečnosti šlo o hodně. Trump se ke svým dosavadním evropským spojencům obrací zády a každý úspěšný pokus, jak obměkčit jeho srdce, se počítá. Před pár týdny se to podařilo britskému premiérovi Keiru Starmerovi, o uplynulém víkendu zabodoval finský prezident. Trump se na své sociální síti pochlubil, že společně se Stubbem dokázali vyhrát i malý golfový turnaj, elegantní zacházení finského prezidenta s trojkou železem ocenil rovněž senátor Lindsey Graham.

Pochopitelně nešlo jen o zábavu pro bohaté. „Prezident Stubb a já se těšíme na posílení partnerství mezi Spojenými státy a Finskem, což zahrnuje nákup a vývoj velkého počtu velmi potřebných ledoborců pro USA, které zajistí mír a mezinárodní bezpečnost pro naše země i pro celý svět,“ nechal se krátce po setkání slyšet.

Proč je zrovna téma ledoborců tak důležité? Jde o jasnou reakci na Trumpovy obavy o bezpečnost v arktickém regionu. Ústup arktického ledu postupně otevírá oblast pro komerční dopravu a průzkum nerostných surovin, což sem láká rozpínavé Rusko i Čínu. Spojené státy si chtějí podle dřívějších informací agentury Reuters v příštích deseti letech pořídit 70 až 90 ledoborců. Finsko je označováno za světovou jedničku ve stavbě těchto plavidel, podle odhadů se jich více než polovina staví ve finských loděnicích.

Pevné datum pro příměří na Ukrajině

Řeč přišla rovněž na téma možného příměří na Ukrajině. Stubb je v tomto ohledu nekompromisní, i kvůli více než tisíc kilometrů dlouhé hranici, kterou jeho vlast sdílí s agresivním Ruskem. „Dvacátý duben by byl vhodnou dobou pro úplné příměří bez jakýchkoliv podmínek. Je zapotřebí stanovit pevné symbolické datum, budou Velikonoce a prezident Trump bude v úřadu přesně tři měsíce,“ řekl Stubb.

Informace získané ve floridském sídle si finský prezident nenechal pro sebe a situaci krátce po odletu do Evropy konzultoval s Volodymyrem Zelenským. „Musíme více spolupracovat s Amerikou, najít způsob, jak přimět Rusko k míru, a pracovat na bezpečnostních zárukách, které se musí stát naším dalším krokem po uzavření příměří,“ napsal Zelenskyj v reakci na telefonický rozhovor se Stubbem.

Podle politologů je Stubb jedním z klíčových mužů evropské politiky, který dokáže držet s Trumpem krok. Stejné kvality má snad jen Mark Rutte v čele Severoatlantické aliance a francouzský prezident Emmanuel Macron. Starmer je sice za své nedávné setkání s americkým prezidentem chválen, Trumpa však až příliš okatě „hladil po srsti“.

Stubb je v tomto ohledu rovněž pragmatikem, úsměvy do kamer a hraní golfu jsou toho důkazem. Moc dobře ví, že u současného vedení Bílého domu to jinak nejde. Zároveň si je vědom závislosti na americké armádě, obě země mají od roku 2023 podepsanou bezpečnostní spolupráci. Ze svých rázných postojů na klíčová geopolitická témata však slevit nehodlá.

Pan Dokonalý

Sedmapadesátiletý Stubb není v politickém světě žádným nováčkem. Mnohými je označován za zbohatlíka a privilegovaného člověka. Velký milovník vytrvalostních sportů si na sociálních sítích vysloužil přezdívku pan Dokonalý. Vyrůstal ve městě Espoo nedaleko Helsinek, jeho otec (původem ze Švédska) se živil coby hokejový manažer, matka byla v domácnosti. Stubb má za sebou početnou sbírku vystudovaných škol ve Finsku, Americe, Belgii i Velké Británii.

Do velké politiky se poprvé podíval v roce 2004 coby europoslanec za Národní koalici. Respektované místečko v Bruselu vyměnil už o čtyři roky později za mnohem významnější post. Jak s odstupem vzpomíná, k jeho překvapení ho v roce 2008 doporučil na pozici ministra zahraničí jeho spolustraník a tehdejší vicepremiér Jyrki Katainen. O tři roky později přeskočil do čela ministerstva pro evropské záležitosti a zahraniční obchod.

Když se v roce 2014 Katainen (tehdy už finský premiér) stal místopředsedou Evropské komise, spadl Stubbovi do klína post šéfa vlády i lídra strany. V dokumentu finské veřejnoprávní televize o mnoho let později vzpomínal, jak náročná to byla práce. Stěžoval si zejména na složitou komunikaci s tehdejším ministrem financí Antti Rinnem z Finské sociálně demokratické strany. „Ten tlak byl skoro nezvladatelný,“ vzpomínal. Opakovaně prý zvažoval předčasnou rezignaci.

Odpočinek a stylový návrat

S velkou odpovědností a tlakem přišly první problémy, popularita usměvavého politika uvadala. O rok později jeho Národní koalici v parlamentních volbách porazila liberální stana Finský střed. Stubb se přesto stal na jediný rok ministrem financí. Jeho program byl jednoduchý. „Strukturální reformy, strukturální reformy a zase strukturální reformy,“ nechal se slyšet při nástupu do funkce.

Sklidil kritiku a čelit musel i skandálu. V parlamentu prohlásil, že vládní dohodu, která měla umožnit Finům vlastnit akcie veřejně obchodovaných společností prostřednictvím jmenovitých účtů, podpořilo 90 procent oslovených odborníků. Ve skutečnosti se tak vyjádřilo jen 10 procent. Politický pád už nešlo zastavit.

Na sklonku roku 2016 skončil v čele své strany a rozloučil se s politikou. Přesídlil do Lucemburska, kde se stal viceprezidentem Evropské investiční banky. Od roku 2020 byl ředitelem italské Florence School of Transnational Governance. Po zahájení ruské ofenzivy na Ukrajině si ho do živého vysílání zvaly televize z celého světa. Na sociálních sítích sbíral plusové body za střízlivé a jasně formulované analýzy aktuálního dění. Právě mnohaletá pauza od politiky Stubbovi pomohla. V únoru loňského roku se stal finským prezidentem.