Pokácený nejslavnější strom Británie zkusí vzkřísit z pařezu, poroste až 200 let

Policie kvůli tomu stíhá šestnáctiletého chlapce a odborníci tvrdí, že zničený javor nelze nijak nahradit.

„Ze stavu pařezu vidíme, že šlo o velmi zdravý strom, z pařezu můžou vyrašit nové výhonky a pokud se o ně budeme starat, tak to může mít dobrý výsledek, o ten strom úplně nepřijdeme,“ řekl stanici BBC Andrew Poad z National Trust.

Mark Feather z nadace na ochranu lesů Woodland Trust ale připomněl, že i kdyby strom zcela nezahynul, bude trvat několik let, než z kořenů vznikne alespoň malý stromek a „asi 150 až 200 let než alespoň trochu nahradíme, oč jsme nyní přišli“. Zahradník Rob Ternent, který pracuje v zahradách hradu Alnwick, poukázal také na to, že nový strom s velkou pravděpodobností nikdy nebude mít stejný tvar a mohutnost jako pokácený javor.

Strom v hrabství Northumberland na severovýchodě Anglie byl natolik známý, že po něm byla dokonce pojmenovaná lokalita, kde stál. Říká se jí Sycamore Gap (tedy Javorová proláklina) a sloužila například jako kulisa ve slavné scéně z filmu Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Tento javor také v roce 2016 získal titul Anglický strom roku.

Lidé ze správy přírodních rezervací v hrabství Northumberland tvrdí, že pokácený strom měl pro mnoho lidí i citový význam kvůli estetickému působení v krajině, které inspirovalo umělce, tvůrce a fotografy. „Spousta lidí má k tomuto místu hluboký vztah, mají na něj krásné vzpomínky a je obrovská škoda, že jsme o strom přišli,“ míní šéf organizace Tony Gates.