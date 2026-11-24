Nadcházející týdny ukážou, zda spojenci žádostem vyhoví. Pokud k posílení nedojde, Rusko si vyhodnotí, že incident vyvolal kritiku bez reálných dopadů.
Náhoda, nebo chladný kalkul Moskvy? Co znamenaly ruské střely nad Polskem
Kim Čong-un vzal dceru na lyže, pasoval se do role instruktora
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se vyrazil s rodinou podívat na rozestavěné turistické letovisko, které se nachází u města Samdžijon v horské provincii Rjanggang. Pozornost médií upoutala především...
To že jsou školní toalety? Rekonstrukce se povedla, reakce boří sociální sítě
„Myslím, že se žáci budou chtít učit na záchodech. Je to bomba.“ Jen v superlativech se mluví o nových toaletách na Základní škole Smetanova v Chotěboři. Když její ředitel Milan Janda zveřejnil na...
Tři grácie jedou z pařby. Fotka Paris a spol. završila ohavnou éru bulváru
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
To je on? Ano! Odstrkovaný Putin zaujal jaderným kufříkem i tlustými podrážkami
Ruský diktátor Vladimir Putin si s sebou na jednání v Číně přivezl i obligátní jaderný kufřík. Alespoň to tvrdí jeho propagandista Jevgenij Popov, jemuž to na kameru potvrdil muž, který záhadný kufr...
Školní autobus se střetl s autem. Řidička je mrtvá, zraněné děti vytahovali okénkem
Tragicky skončila dopolední čelní srážka autobusu s předškolními dětmi, které jely z divadelního představení, a osobního auta na severním Plzeňsku mezi Třemošnou a Kaznějovem. Řidička osobního auta...
Firmy se chystají přidávat i nabírat. Kde porostou platy nejvíce?
Lidé by si příští rok měli (alespoň co se týče mezd) trochu polepšit. V komerční sféře v průměru o 4,3 procenta a ve veřejném sektoru o 6,5 procenta. Vyplývá to z říjnového průzkumu Trh práce...
Náhoda, nebo chladný kalkul Moskvy? Co znamenaly ruské střely nad Polskem
Polská prokuratura potvrdila dopad tří ruských střel na polské území nedaleko ukrajinských hranic i v blízkosti výcvikového prostoru Nowa Dęba, kde právě začínalo mezinárodní alianční cvičení. Šlo...
Schválené eŽádanky si nerozumějí s programy nemocnic. A problémů mají víc
Povinné využívání elektronických žádanek, vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě i jednotná pravidla pro bezpečné sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb. To vše by...
Akcie Nvidie po návratu Huanga prudce vzrostly, Trump slavil fotkou s podprsenkou
Americké akcie v pondělí výrazně posílily a zaznamenaly nejvyšší jednodenní procentní růst od dubna 2025, kdy americký prezident Donald Trump pozastavil zavádění rozsáhlých cel. Investoři se vrátili...
Cheb má nového starostu a místostarostu navíc. Hrubý chce jednat i s opozicí
Cheb má nové vedení města. Po čtyřhodinové diskuzi zastupitelé na post starosty zvolili dvaapadesátiletého advokáta Ladislava Hrubého (STAN), který už část volebního období mezi roky 2018 a 2022...
Mimořádný volební kongres ODS nebude. Strana chystá daňovou reformu
Členové předsednictva ODS a šéfové regionálních a oblastních sdružení se sešli na jednání republikového sněmu o strategii, kterou chce opoziční strana zvrátit klesající trend preferencí. „Nikdo...
Íránská zpěvačka dostala 74 ran bičem, na koncertě vystoupila bez šátku na hlavě
Íránská zpěvačka, která před několika lety na koncertě vystoupila bez šátku na hlavě, dostala spolu se čtyřmi členy své kapely 74 ran bičem. Parastu Ahmadíová byla k trestu odsouzena v červnu, a to...
Visegrádská čtyřka odmítne rozpočet EU a požádá o odklad ETS2
Od našeho zpravodaje v Bratislavě – Země Visegrádské skupiny odmítají navrhovaný evropský finanční rámec a společně budou usilovat o doklad fungování systému emisních povolenek ETS2. Na společném...
Melania v diplomacii zastínila Trumpa. Ve styku s Rusy sází na agenta bez prověrky
Diplomatické zkušenosti nemá téměř žádné a jejímu člověku chybí jakákoli bezpečnostní prověrka. Přesto se první dámě USA Melanii Trumpové podařilo na Ukrajině něco, na čem si vyslanci Bílého domu...
Byla to chyba, omluvil se poslanec Doksanský za chování v nočním klubu
Poslanec hnutí ANO Denis Doksanský se v pondělí večer na Facebooku omluvil za své chování v pražském nočním klubu Zlatý strom. Reagoval tím na záběry, které zveřejnil deník Blesk. Na jednom z nich se...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Francouzští žalobci chtějí rozhodnout o stíhání Babiše kvůli nemovitostem letos
Francouzská Národní finanční prokuratura (PNF) stále doufá, že rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země do konce letošního roku. Sdělila to...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli nemoci kapela nemůže odehrát dnešní koncert v O2 areně v Praze. Náhradní termín se konat nebude. Peníze...