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Střelec v Pensylvánii zabil devět lidí, včetně dvou dětí. Nalezli jej mrtvého

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  17:42aktualizováno  17:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Střelec ve městě Erie v americké Pensylvánii v pátek večer zabil devět lidí, včetně dvou dětí, uvedl místní zpravodajský server wkbw.com. Podezřelý byl později nalezen mrtvý, podle všeho se zastřelil. Agentura AFP píše o devíti mrtvých včetně střelce.
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