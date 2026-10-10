Střelec v Pensylvánii zabil devět lidí, včetně dvou dětí. Nalezli jej mrtvého
S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...
Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin
Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...
Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...
Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů
Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...
Na Pelhřimovsku a Žďársku si v senátních volbách drží náskok starostové Med a Šmarda
Zhruba ve třech čtvrtinách sečtených hlasů v prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku stále vede starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS), jehož náskok se zvětšuje. Zatím nasbíral 30,82 procent...
Rusko je hrozbou i pro nás, míní Nislerová. Piráti mohou podle Hřiba jen překvapit
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib zopakoval, že věří v úspěch v komunálních i senátních volbách. V Praze jsou podle průběžných výsledků Piráti s necelými 10 procenty hlasů až pátí. Podle Hřiba zatím nelze...
Havlíček při úspěchu v Senátu doufá v podporu koalice. Do štábu dorazí i Babiš
Hnutí ANO vyhlíží výsledek letošních komunálních a senátních voleb. Do souboje o třetinu Senátu vyslalo kandidáty ve 24 z 27 volebních obvodů. Pozornost směřuje také k velkým městům, kde obhajuje své...
Výsledky voleb do Senátu: Ve Znojmě postupuje obhajující Třetina a trenér Kyněra
Po šedesáti procentech sečtených hlasů už je jasné, že se v druhém kole senátních voleb v obvodu Znojmo za týden utká obhajující senátor Tomáš Třetina (za TOP 09) a plavecký trenér Jiří Kyněra (ANO)....
Výsledky voleb do Senátu: Za přímým postupem míří Grulich, Fiala a Sobotka
Po sečtení poloviny okrsků jsou mezi postupujícími do druhého kola voleb do Senátu nejčastěji kandidáti hnutí ANO, dobré výsledky zatím počítá i hnutí STAN. Obvod Rychnov nad Kněžnou je jediným, kde...
Výsledky voleb do Senátu: Tomáš Fiala míří na Strakonicku k obhajobě už v prvním kole
Po sečtení více než 75 procent okrsků v senátním obvodu Strakonice vede kandidát Tomáš Fiala (Naše Česko), který křeslo obhajuje. S 57 procenty hlasů vede s velkým náskokem před Miroslavem Ušatým...
Když jsme v koalici, není tam korupce, řekl Okamura. Lídr v Praze varuje před katastrofou
Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu Duo. Jako první po 14. hodině s novináři promluvil 1. místopředseda hnutí Radim Fiala. Podle něj by se SPD ráda více podílela na řízení...
Letiště v Rijádu se znovu stalo terčem útoku jemenských Húsíů
Letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu se znovu stalo terčem raketového útoku jemenských povstalců Húsíů. Informuje o tom agentura AFP, podle níž je pět zraněných na jednotce intenzivní péče....
Střelec v Pensylvánii zabil devět lidí, včetně dvou dětí. Nalezli jej mrtvého
Střelec ve městě Erie v americké Pensylvánii v pátek večer zabil devět lidí, včetně dvou dětí, uvedl místní zpravodajský server wkbw.com. Podezřelý byl později nalezen mrtvý, podle všeho se...
Výsledky voleb: Jasno je u poloviny okrsků, velká města mají první sečtené hlasy
V komunálních volbách byla sečtena zhruba polovina okrsků. U větších měst budeme na výsledky čekat déle, některé hlasy mohou být sečteny až během neděle. Velké souboje se očekávají především v Praze,...
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Výsledky nevypadají špatně, porážíme ODS, říká Kuba k průběžným procentům
Lídrovi nového hnutí Naše Česko Martinu Kubovi dělají průběžné výsledky radost, a to zejména v oblastech, kde poráží ODS. „Zdá se mi, že můžeme být soupeřem pro jiné politické subjekty,“ prohlásil po...
Kdo vyhrál ve vaší obci? Prohlédněte si volební mapu
Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...