Střelec v Texasu zabil jednoho člověka a dalších devět zranil. Unikal několik hodin

Nemocnice v přibližně stočtyřicetitisícovém městě ležícím téměř 500 kilometrů západně od Dallasu ošetřila zraněné po střelbě. Čtyři podstoupili operaci, tři s lehčími zraněními byli propuštěni, zbývající dva jsou ve stabilizovaném stavu.
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Střelec byl několik hodin na útěku, než jej policie lokalizovala u zmíněné kliniky. Svědkyně Andrea Mendiasová AP řekla, že slyšela asi 40 výstřelů a výbuchy uvnitř kliniky. Starostka města Lori Blongová uvedla, že policie použila robota a drony, aby si ověřila, že je pachatel mrtev. Jak přesně zemřel, policisté neuvedli.
Případy hromadné střelby na veřejnosti nejsou v USA nijak výjimečné. V samotném Midlandu a nedalekém městě Odessa se v roce 2019 odehrála tragédie, při níž čerstvě propuštěný zaměstnanec místní ropné firmy z auta postřílel sedm lidí a zranil více než dvě desítky dalších.