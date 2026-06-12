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Střelec v Texasu zabil jednoho člověka a dalších devět zranil. Unikal několik hodin

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  20:24
Jeden člověk zemřel a devět dalších utrpělo zranění při páteční střelbě ve městě Midland v americkém státě Texas. Pravděpodobný pachatel zemřel o několik hodin později, když jej dopadli policisté. Podle svědků policie provedla rozsáhlou akci v areálu místní veterinární kliniky, načež oznámila střelcovu smrt. Jeho motiv policie vyšetřuje.
Policisté po tragické střelbě v texaském Midlandu (12. června 2026).

Policisté po tragické střelbě v texaském Midlandu (12. června 2026). | foto: AP

Policisté zasahují během střelby v texaském Midlandu (12. června 2026).
Radní z texaského Midlandu Amy Stretcher Burkesová na tiskové konferenci...
Policejní vrtulník zasahuje během střelby v Midlandu v Texasu (12. června 2026).
Policie zasahuje během střelby v Midlandu v Texasu (12. června 2026).
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Nemocnice v přibližně stočtyřicetitisícovém městě ležícím téměř 500 kilometrů západně od Dallasu ošetřila zraněné po střelbě. Čtyři podstoupili operaci, tři s lehčími zraněními byli propuštěni, zbývající dva jsou ve stabilizovaném stavu.

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Střelec byl několik hodin na útěku, než jej policie lokalizovala u zmíněné kliniky. Svědkyně Andrea Mendiasová AP řekla, že slyšela asi 40 výstřelů a výbuchy uvnitř kliniky. Starostka města Lori Blongová uvedla, že policie použila robota a drony, aby si ověřila, že je pachatel mrtev. Jak přesně zemřel, policisté neuvedli.

Případy hromadné střelby na veřejnosti nejsou v USA nijak výjimečné. V samotném Midlandu a nedalekém městě Odessa se v roce 2019 odehrála tragédie, při níž čerstvě propuštěný zaměstnanec místní ropné firmy z auta postřílel sedm lidí a zranil více než dvě desítky dalších.

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