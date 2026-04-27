Pokus o atentát na Trumpa, držení zbraní. Soud obvinil střelce z galavečeře

Autor: ,
  20:46
Muž, který střílel při sobotní galavečeři za účasti prezidenta Donalda Trumpa, si v pondělí u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, informují agentury.
Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který střílel na galavečeři ve Washingtonu. (26. dubna 2026)

Agenti Tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého...
Hosté se schovávají poté, co Tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z...
Americký prezident Donald Trump salutuje během každoroční večeře Asociace...
45 fotografií

Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen je obviněn také ze zločinů souvisejících s držením zbraní.

Soudce nařídil, že Allen zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, které je naplánované na čtvrtek.

Nejsem pedofil, dovolte. Trumpa rozčílilo novinářčino citování manifestu střelce

„Pokusil se o atentát na prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa,“ řekla podle agentury Reuters u soudu žalobkyně Jocelyn Ballantineová.

Allen se k soudu dostavil v modrém vězeňském obleku a uvedl, že bude na všechny otázky odpovídat pravdivě. K vyjádření ke svému obvinění se zatím nedostal, píše Reuters.

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Tajná služba v sobotu večer místního času evakuovala Trumpa a další členy kabinetu z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co ozbrojený muž začal střílet v hotelu, kde se událost konala.

Na místě byl zadržen učitel a herní vývojář Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Domluvíme se s Íránem sami, řekl Merz za Evropu a zkritizoval neschopnost USA

Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU v kyperské Nikósii. (24. dubna...

Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Evropa se podle něj proto pokouší o vlastní diplomatické řešení...

27. dubna 2026  20:05

Policie na Vsetínsku zasahovala u muže, který vyhrožoval sebepoškozením

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...

Policie v pondělí večer zasahovala v Rožnově pod Radhoštěm u muže, který vyhrožoval sebepoškozením. Muž se uzamkl v bytě v ulici Valašská. Na místě zasahovaly také další složky IZS včetně hasičů,...

27. dubna 2026  20:02

Verbujte ženy, legalizujte úplatky. Kyjev řeší, jak odvrátit kolaps mobilizace

Premium
Ukrajinská dronařka s volacím znakem Zmija (23. května 2025)

Ukrajina nutně potřebuje nové vojáky k zacpání děr na frontě, jenže mobilizace se dostala do slepé uličky. Ve vojenských kruzích se tak rozjela diskuze, jak nefunkční systém postavit na nohy. A...

27. dubna 2026

Kosti počítat dál jako maso a kečup jako zeleninu. Školní jídelny mají mít rok navíc

Nově otevřená školní jídelna v ZŠ Sportovní v Tanvaldu jako jediná v republice...

Ministerstvo školství navrhuje odložit povinné zavedení změn ve školním stravování o jeden rok. Školní jídelny by tak mohly vařit podle starých pravidel do konce srpna 2027. Vyplývá to z návrhu...

27. dubna 2026  19:29

Boj za Timmyho záchranu pokračuje. Velrybu chtějí naložit na nákladní člun

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Tým dobrovolníků se na severu Německa pokusí naložit uvázlou velrybu na velký nákladní člun v úterý. Na tiskové konferenci o tom v pondělí informoval zástupce záchranářské iniciativy.

27. dubna 2026  19:20

Litva rozbila ruské vražedné spiknutí. Stála za ním GRU

Litevská policie. Ilustrační foto.

Litva obvinila 13 lidí z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl v pondělí náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří...

27. dubna 2026  15:34,  aktualizováno  18:59

Vznikne dronová armáda. Polsko a Ukrajina spojují síly, doufají v peníze EU

Polský premiér Donald Tusk (uprostřed) a ukrajinská premiérka Julia...

Polsko a Ukrajina budou spolupracovat v nové iniciativě týkající se dronů, oznámili polský premiér Donald Tusk a předsedkyně ukrajinské vlády Julija Svyrydenková na konferenci ve městě Rzeszów....

27. dubna 2026  18:38

Na Žižkově zazněly dva výstřely. Z okna domu střílel silně opilý muž

Opilý muž střílel z okna domu. Policie ho zajistila

Dva výstřely se ozvaly dneska odpoledne na pražském Žižkově. Jak policie zjistila, pálil z okna domu silně opilý muž. Rány vyšly z flobertky. Okolnosti i motiv činu dál zjišťují kriminalisté.

27. dubna 2026  18:33

Dlouhá cesta do EU a odevzdání Donbasu. Merz řekl, co chtít po Ukrajině v referendu

Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU v kyperské Nikósii. (24. dubna...

Ukrajina bude možná muset akceptovat územní ztráty, aby si připravila cestu k členství v EU, sdělil německý kancléř Friedrich Merz. Poněkud tak mírnil ukrajinské naděje na zrychlení procesu vstupu do...

27. dubna 2026  18:19

Policie chce v kauze zfušovaných silnic poslat k soudu dalších osm lidí a firmu

Silnice v Loučanech patří k těm, které se prověřují v rámci korupční kauzy...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat dalších osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji....

27. dubna 2026

Babiš v Ázerbájdžánu: Česko stojí ve frontě na plyn, pro Baku jsme prioritní partner

Premiér Andrej Babiš a prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev na...

Od našich zpravodajů v Ázerbájdžánu Premiéra Andreje Babiše (ANO) uvítal ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. K přijetí české delegace ale nedošlo podle původních plánů v Baku, nýbrž v městečku Gabala, které patří k hlavním horským...

27. dubna 2026  10:05,  aktualizováno  17:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.