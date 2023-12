Leyenová, Čaputová vyjádřily sounáležitost. Česká tragédie otřásla světem

„Jsem ve svých myšlenkách s českým národem a s rodinami obětí, mezi kterými byli především studenti, kteří tak předčasně a brutálně přišli o život,“ uvedla von der Leyenová česky na síti X. „Evropa v této těžké době stojí při vás,“ uvedla také.

„Ani v dnešní den nejde nebýt v myšlenkách s těmi, kteří po tragické střelbě na filozofické fakultě v Praze přišli o své nejdražší,“ napsala dnes na facebooku Čaputová. „Stojíme při vás, i když vaši bolest to jen těžko zmírní,“ dodala.

Ursula von der Leyen @vonderleyen Dnes, v den státního smutku, jsem ve svých myšlenkách s českým národem a s rodinami obětí, mezi kterými byli především studenti, kteří tak předčasně a brutálně přišli o život.



Evropa v této těžké době stojí při vás.



Z celého srdce s vámi soucítíme. https://t.co/hz24aAJrEE oblíbit odpovědět

Státní smutek v České republice po nejhorší střelbě v jejích dějinách i dnes figuroval na hlavní stránce světových zpravodajských webů, jako jsou The Guardian, BBC News, Der Spiegel nebo Le Figaro. Americký deník The New York Times upozornil v souvislosti se střelbou v Praze na petici, která vyzývá k omezení přístupu ke zbraním a kterou iniciovali studenti Univerzity Karlovy. List nicméně podotkl, že iniciativa patrně nemá v Česku, kde je asi 300 000 držitelů zbrojního průkazu, šanci na úspěch.