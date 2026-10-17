Střelec na škole v Oregonu byl jejím bývalým žákem. Zabil tři děti a učitele

K tragédii podle Krantze došlo ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, do níž útočník v minulosti sám docházel.
Policie nadále vyšetřuje, jak útočník zbraň získal a co bylo jeho motivem. „Úplnou odpověď možná nikdy nedostaneme, ale chceme ji znát,“ uvedl Krantz.
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Na škole v Oregonu zemřeli tři děti a učitel. Šestnáctiletý útočník byl zastřelen
Zprávu o střelbě na základní škole Silver Rail obdržela policie krátce před 13:00 místního času (22:00 SELČ). Střelec nejprve několikrát vystřelil na člověka sedícího v autě poblíž budovy, poté prostřelil zámek u vstupních dveří a pronikl dovnitř.
V tu chvíli se za ním vydal ozbrojený místní obyvatel, který ho zakrátko zastřelil. Mladík však ještě předtím stihl zabít tři děti ve věku 5, 8 a 11 let a jednoho učitele.
Střelba na amerických školách se stala častým jevem. Po každém takovém incidentu se v zemi znovu rozhoří debata o omezení přístupu ke střelným zbraním, jejichž držení garantuje Američanům druhý dodatek ústavy.
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16. října 2026