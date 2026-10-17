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Střelec na škole v Oregonu byl jejím bývalým žákem. Zabil tři děti a učitele

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  10:01
Policisté prohledávají oblast v blízkosti základní školy Silver Rail den po...

Policisté prohledávají oblast v blízkosti základní školy Silver Rail den po střelbě v Bendu ve státě Oregon v USA. (16. října 2026) | foto: Reuters

Policisté prohledávají oblast v blízkosti základní školy Silver Rail den po...
Lidé se shromáždili u improvizovaného památníku u základní školy Silver Rail...
Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich...
Střelba na základní škole v Oregonu si vyžádala čtyři oběti, přičemž tři z nich...
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Šestnáctiletý střelec, který ve čtvrtek na základní škole v oregonském městě Bend zabil tři děti a jednoho učitele, byl bývalým žákem této instituce. V pátek to uvedl šéf místní policie Mike Krantz s tím, že mladík při útoku použil brokovnici, z níž vystřelil patnáctkrát.

K tragédii podle Krantze došlo ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, do níž útočník v minulosti sám docházel.

Policie nadále vyšetřuje, jak útočník zbraň získal a co bylo jeho motivem. „Úplnou odpověď možná nikdy nedostaneme, ale chceme ji znát,“ uvedl Krantz.

Na škole v Oregonu zemřeli tři děti a učitel. Šestnáctiletý útočník byl zastřelen

Zprávu o střelbě na základní škole Silver Rail obdržela policie krátce před 13:00 místního času (22:00 SELČ). Střelec nejprve několikrát vystřelil na člověka sedícího v autě poblíž budovy, poté prostřelil zámek u vstupních dveří a pronikl dovnitř.

V tu chvíli se za ním vydal ozbrojený místní obyvatel, který ho zakrátko zastřelil. Mladík však ještě předtím stihl zabít tři děti ve věku 5, 8 a 11 let a jednoho učitele.

Střelba na amerických školách se stala častým jevem. Po každém takovém incidentu se v zemi znovu rozhoří debata o omezení přístupu ke střelným zbraním, jejichž držení garantuje Američanům druhý dodatek ústavy.

16. října 2026
Střední školy
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