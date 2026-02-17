„Máme tři mrtvé,“ řekla policejní náčelnice v Pawtucket Tina Goncalvesová na tiskové konferenci. První poznatky z vyšetřování podle ní naznačují, že střelba pravděpodobně nebyla náhodná, ale cílená, v pozadí mohl být rodinný spor.
Žádné další podrobnosti o podezřelém či o obětech ale nedodala, jen poznamenala, že obě oběti byly dospělé. Vyšetřovatelé vyslýchají svědky a snaží se dát dohromady o informace o tom, co se vlastně stalo.
|
Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, policie zadržela muže
Střelba se odehrála na stadionu nesoucím jméno Dennise M. Lynche v Pawtucket, vzdáleném několik kilometrů od města Providence. Na stadionu působí hokejová škola. Podle úřadů nebyl žádný z hokejistů při střelbě zraněn, uvedla televizní stanice NBC na svém webu.
Záběry sdílené na sociálních sítích, jejichž pravost nebylo možné ověřit, zachycovaly hráče a diváky, jak se spěchají schovat, když se uvnitř kryté arény ozvaly výstřely. „Po výstřelech jsme se spoluhráči rozběhli rovnou do šatny,“ řekl místní stanici WJAR svědek, který byl na ledě, když zahřměly výstřely.
|
Před lety střelbu přežila, teď se studentka na univerzitě bála o život znovu
Střelba v Pawtucket následovala zhruba dva měsíce poté, co státem Rhode Island otřásla jiná tragédie se střelbou: v prosinci na Brownově univerzitě střelec zabil dva studenty a zranil devět dalších. Tento střelec následně smrtelně zranil i profesora Massachusettského technologického institutu.
Úřady později našly podezřelého, 48letého Claudia Nevese Valenteho, mrtvého – se střelným zraněním, které si zřejmě sám způsobil v pronajatém skladu v New Hampshire, připomněla agentura AP.
„Naštěstí tyto dva incidenty spolu nesouvisejí, ale je to velmi tragické,“ řekl starosta Pawtucketu Don Grebien. „Akci pořádali středoškoláci, hráli před přihlížejícími fanoušky, a pak se stalo toto,“ dodal.
|
„Dosud jsem to znal jen z televize.“ Svědci popisují střelbu na škole v Kanadě
Pawtucket leží severně od Providence, přímo u hranic se státem Massachusetts. Město s necelými 80 tisíci obyvateli bylo donedávna známé jako sídlo výrobce hraček Hasbro.
Ve Spojených státech je více střelných zbraní, než kolik má země obyvatel - a USA také mají nejvyšší míru úmrtnosti způsobenou střelnými zraněními ze všech rozvinutých zemí, poznamenala agentura AFP. Dodala, že žádné z vlád se dosud nepodařilo snížit počet zločinů spáchaných za pomoci střelných zbraní, protože mnoho Američanů zůstává hluboce oddáno právu nosit zbraně, které je zaručeno ústavou.
|
Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného
V roce 2024 bylo podle nevládní organizace Gun Violence Archive zabito střelnými zbraněmi více než 16 tisíc lidí, nepočítaje sebevraždy. Nedávná americká historie je poznamenána masovými střelbami, přičemž žádné místo v každodenním životě se nezdá být bezpečné, od pracoviště po kostel, od supermarketu po noční klub, od ulice po veřejnou dopravu.