Desítky policistů zasahovaly ve škole Wilmer-Hutchins High School okolo jedné hodiny odpoledne místního času (po 21:00 SELČ). Postřelení studenti ve věku od 15 do 18 let byli převezeni do nemocnic, jejich zranění jsou vážná až lehčí.

Policie na tiskové konferenci nechtěla uvést podrobnosti o pachateli ani možném motivu střelby. Policisté podle AP vědí, o koho jde, není však známo, zda vědí, kde se nachází.

„Upřímně řečeno, stává se z toho až příliš běžná věc. A přitom by to nemělo být běžné,“ řekla Stephanie Elizaldeová z dallaského školního úřadu.

Narážela přitom na vysoký počet případů masové střelby na školách v USA nesrovnatelný s jinými zeměmi. Účast zraněným a jejich příbuzným vyjádřil texaský guvernér Greg Abbott