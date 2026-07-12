Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Střelbu na festivalu v Torontu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zraněni

Autor: ,
  9:49
Nejméně dva lidé zemřeli po střelbě, ke které došlo v noci na neděli na pouličním festivalu v Torontu. Zranění jsou nejméně čtyři lidé, informují kanadská média. Střelba má podle zástupců města zřejmě kriminální pozadí.

Policie tvrdí, že po sobě stříleli dva lidé, po kterých nyní pátrá.

Policie původně informovala o aktivním střelci, později na tiskové konferenci uvedla, že po sobě vzájemně stříleli dva lidé, po kterých pátrá. Na místě zajistila dvě zbraně. Zástupce torontské starostky Mike Colle označil střelbu za „gangsterské násilí“.

Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)
Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)
Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)
Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)
10 fotografií

Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice

Střílelo se na ulici, kde se podle serveru CTV News v sobotu večer místního času (noc na neděli SELČ) konal festival latinoamerických tanců. Dvoudenní festival má podle organizátorů statisíce návštěvníků.

Zhrození z činu a blízkost obětem a jejich rodinám dal najevo kanadský premiér Mark Carney. Šéf provincie Ontario Doug Ford vyzval k dopadení a přísnému potrestání pachatelů.

„Lidé jsou vyděšení,“ vylíčila novinářka portálu CP24 Joanna Lavoieová, která byla zrovna na místě spolu s přáteli. „Tančili jsme,“ řekla a dodala, že lidé se bavili a užívali si zábavy. Střelbou se ale atmosféra změnila. „Jsem trochu otřesená,“ řekla a dodala, že festival prakticky skončil a policie lidi vybízí, aby odešli domů.

Ojedinělá střelba v Torontu. Útočník zabil pět lidí, policie nezná motiv

Na místě je množství policistů, kteří pokračují ve vyšetřování, uvedla agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě.

Minulý měsíc se střílelo v Montrealu, kde si střelba vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, jak napsal zpravodajský web kanadské stanice CBC. Další dva policisté a civilista byli podle policie zraněni. Motiv útočníka policisté bezprostředně neznali.

V únoru otřásla zemí masová střelba v obci Tumbler Ridge na západě Kanady, kde osmnáctiletá transgenderová dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy, a pak i sebe.

V Montrealu se střílelo. Na místě zůstali tři mrtví včetně podezřelého

Toronto v roce 2018 zažilo útok autem, při kterém 25letý muž zabil osm žen a dva muže. Jen pár minut před tím, než s dodávkou vjel do davu, zveřejnil na sociální síti zprávu vyjadřující nenávist vůči ženám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

Americký senátor Lindsey Graham vystupuje na slyšení Podvýboru Senátního výboru...

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech...

12. července 2026  8:30,  aktualizováno 

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

11. července 2026  20:54,  aktualizováno  12. 7. 9:56

Střelbu na festivalu v Torontu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zraněni

Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)

Nejméně dva lidé zemřeli po střelbě, ke které došlo v noci na neděli na pouličním festivalu v Torontu. Zranění jsou nejméně čtyři lidé, informují kanadská média. Střelba má podle zástupců města...

12. července 2026  9:49

V Českém Švýcarsku se ztratil školák. Našel se díky hromadné SMS zprávě

Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11....

Šťastný konec mělo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se v sobotu odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Nalézt se ho podařilo díky hromadné SMS zprávě, kterou hasiči...

12. července 2026  9:32

USA zasáhly 140 vojenských cílů v Íránu, Teherán útočil na sousedy

Sledujeme online
Velitelství amerických sil CENTCOM ohlásilo novou vlnu útoků proti Íránu. (12....

Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM, když oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu....

12. července 2026  5:54,  aktualizováno  8:04

Írán uzavřel Hormuzský průliv, USA hlásí další útoky

Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...

Íránské revoluční gardy oznámily uzavření Hormuzského průlivu na neurčito po střelbě na loď plující nepovolenou trasou, na což podle agentur zareagovalo velitelství amerických sil v regionu ohlášením...

12. července 2026  1:29,  aktualizováno  7:29

Ne do Ameriky, ale mnohem dál. Ian Curtis se naposledy vyfotil a dal světu sbohem

Pasová fotografie Iana Curtise

Vypadá to jako běžná pasová fotografie a taky to vlastně je běžná pasová fotografie. Zároveň to ale je poslední snímek Iana Curtise, zpěváka britské post-punkové kapely Joy Division před jeho...

12. července 2026

Revma mají i děti. Je těžké ho odhalit, ale svítá naděje na léčbu

Premium
Dvanáctiletá Klementýna díky léčbě nepociťuje přílišná omezení jako v počátku...

Bolavé a později stěží pohyblivé klouby, zkroucená zápěstí, ale také únava a zánětlivé oči. Většina lidí má revmatická onemocnění spojená se stářím, ale nevyhýbají se ani malým dětem. Ačkoli existuje...

12. července 2026

Život v podnájmu, svatba v parku a děti ze zkumavky. Jak vypadá nový americký sen

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v USA Mladí Američané už nekupují vlastní domy. Opulentní svatby pro stovky hostů téměř vymizely. Porodnost v USA klesá na minimum. Zdravé páry využívají nákladné umělé oplodnění.

12. července 2026

„Historický úspěch.“ Klaus s Mečiarem se ocenili za klidné rozdělení Československa

Bývalí premiéři Václav Klaus (vpravo) a Vladimír Mečiar se zúčastní debaty...

Český exprezident Václav Klaus a bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar v sobotu na slovenských oslavách výročí přijetí deklarace o svrchovanosti Slovenska z roku 1992 ocenili klidné rozdělení...

11. července 2026  22:23

Hasiči ve Zlíně stále chladí sutiny. Snížili ale stupeň poplachu a stáhli část jednotek

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, zmírnili však již své nasazení. V sobotu ráno na místě zasahovalo jen šest jednotek, což je polovina proti...

11. července 2026  12:01,  aktualizováno  21:19

Vary vyhrál film Padlé ovoce. Čestné ceny převzali Vášáryová, Binocheová a Wright

Magda Vášáryová převzala Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. (11. července 2026)

Karlovarský filmový festival vyhrál myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Mezi herci uspěli Anna Schinzová a Mads Mengel. Velkou cenu Proxima získal slovensko-český snímek Milovník, ne...

11. července 2026  19:50,  aktualizováno  20:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.