Střelbu na festivalu v Torontu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zraněni

Policie tvrdí, že po sobě stříleli dva lidé, po kterých nyní pátrá.
Policie původně informovala o aktivním střelci, později na tiskové konferenci uvedla, že po sobě vzájemně stříleli dva lidé, po kterých pátrá. Na místě zajistila dvě zbraně. Zástupce torontské starostky Mike Colle označil střelbu za „gangsterské násilí“.
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Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice
Střílelo se na ulici, kde se podle serveru CTV News v sobotu večer místního času (noc na neděli SELČ) konal festival latinoamerických tanců. Dvoudenní festival má podle organizátorů statisíce návštěvníků.
Zhrození z činu a blízkost obětem a jejich rodinám dal najevo kanadský premiér Mark Carney. Šéf provincie Ontario Doug Ford vyzval k dopadení a přísnému potrestání pachatelů.
„Lidé jsou vyděšení,“ vylíčila novinářka portálu CP24 Joanna Lavoieová, která byla zrovna na místě spolu s přáteli. „Tančili jsme,“ řekla a dodala, že lidé se bavili a užívali si zábavy. Střelbou se ale atmosféra změnila. „Jsem trochu otřesená,“ řekla a dodala, že festival prakticky skončil a policie lidi vybízí, aby odešli domů.
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Ojedinělá střelba v Torontu. Útočník zabil pět lidí, policie nezná motiv
Na místě je množství policistů, kteří pokračují ve vyšetřování, uvedla agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě.
Minulý měsíc se střílelo v Montrealu, kde si střelba vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, jak napsal zpravodajský web kanadské stanice CBC. Další dva policisté a civilista byli podle policie zraněni. Motiv útočníka policisté bezprostředně neznali.
V únoru otřásla zemí masová střelba v obci Tumbler Ridge na západě Kanady, kde osmnáctiletá transgenderová dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy, a pak i sebe.
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V Montrealu se střílelo. Na místě zůstali tři mrtví včetně podezřelého
Toronto v roce 2018 zažilo útok autem, při kterém 25letý muž zabil osm žen a dva muže. Jen pár minut před tím, než s dodávkou vjel do davu, zveřejnil na sociální síti zprávu vyjadřující nenávist vůči ženám.