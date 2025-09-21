Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě

Autor: ,
  7:10aktualizováno  9:28
Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal střílet v country klubu ve městě Nashua v americkém státě New Hampshire. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady.
Fotogalerie2

Při útoku střelnou zbraní v USA zemřel jeden člověk, další utrpěli zranění. | foto: AP

Generální prokurátor John Formella a policejní náčelník Kevin Rourke sdělili, že na místě zemřel dospělý muž.

Úřady uvedly, že podezřelý, který byl zadržen na místě činu, je rovněž dospělý muž. Ujistily, že dřívější zprávy o dvou střelcích byly mylné. Podle policie veřejnosti nehrozí žádné další nebezpečí. Informace o stavu zraněných nejsou ještě k dispozici.

Vyšetřovatelé stále pracují na zjištění motivu střelce, uvedl Peter Hinckley z úřadu generálního prokurátora New Hampshire.

„Děti jsou v bezpečí“

Tom Bartelson z Pepperellu ve státu Massachusetts, který byl v country klubu, popsal chaotickou scénu, která se odehrála během svatby jeho příbuzného. Řekl, že slyšel střelce říkat „děti jsou v bezpečí“ a „svobodu Palestině“. Zdálo se mu, že střelec na někoho cíleně míří.

„Sešli jsme se na tanec pro nevěstu a ženicha - a pak vypukl chaos,“ řekl. „Slyšeli jsme asi šest výstřelů a všichni se schovávali do úkrytu a spěchali do bezpečí a podobně,“ vylíčil. Někteří lidé upadli a pokoušeli se z místa utéct. Zavládla panika. „Snažili jsme se udržet členy rodiny v bezpečí,“ řekl.

Střelec na parkovišti v Texasu zabil tři lidi, pak ukradl dvě auta. Policie ho zadržela

Evie O’Rourkeová ze Salemu v New Hampshire, uvedla, že také byla na místě a že se po střelbě stále snaží najít svého syna Roberta Decesareho z Nashua. „Nevíme, kde je. Moje snacha a vnučka utekly. Viděly mého syna, jak upadl, a viděly krev a my ho nemůžeme najít,“ řekla.

Emily Ernstová uvedla, že viděla střelce v černém. „Měl masku. Viděli jsme ho jen zvednout zbraň a pak jsme utekli,“ řekla. „Utíkala jsem přes kuchyni, abych si zachránila život,“ prohlásila.

Záběry televize WMUR-TV zachytily záchranáře mířících na místo činu.

Starosta města Jim Donchess později prohlásil, že věří, že policie objasní zločin a postaví pachatele před soud. „Myslím, že poselství pro každou komunitu zní, že bez ohledu na to, jak nepravděpodobně se to zdá, může se to stát i tam, kde žijete,“ řekl.

Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné

Americká kongresmanka Maggie Goodlanderová zvolená za New Hampshire v prohlášení uvedla, že pozorně sleduje tragické zprávy o střelbě a že její srdce je s oběťmi, jejich rodinami a celou komunitou.

Nashua leží přibližně 70 kilometrů severozápadně od Bostonu, bezprostředně u hranice se státem Massachusetts.

Vstoupit do diskuse

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě

Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal střílet v country klubu ve městě Nashua v americkém státě New Hampshire. Informovala o tom agentura AP...

21. září 2025  7:10,  aktualizováno  9:28

Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí

Přímý přenos

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba osm hodin atraktivního programu.

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  9:22

Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí

V Šumperské ulici v Jeseníku, kudy se loni v září prohnala rozvodněná řeka Bělá, dnes jejich domov připomíná už jen základová deska. Dům číslo 152 byl první, který musel po povodni k zemi – bagr jej...

21. září 2025  9:16

Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský

Kandidátku Motoristů sobě v Pardubickém kraji vede Vojtěch Krňanský, který je už sedm let starostou Chrasti u Chrudimi. Jeho sdružení Naše Chrast před třemi lety v komunálních volbách získalo přes 40...

21. září 2025  9:06

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer na Frýdlantsku motocyklista

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer v Kunraticích na Frýdlantsku motocyklista. Záchranáři už mu nemohli pomoci, svým zraněním na místě podlehl. Okolnosti nehody policie vyšetřuje, příčinu...

21. září 2025  8:20

Američané ovládnou vedení TikToku v USA, bezpečnost zajistí Oracle, uvedl Bílý dům

Američtí investoři obsadí šest ze sedmi míst v představenstvu společnosti TikTok U.S., která převezme americké aktivity videoplatformy TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance. V...

21. září 2025  8:09

Zázemí TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil požár, škoda je 20 milionů korun

Kabiny a zázemí fotbalového klubu TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil v sobotu požár. Hasiči škodu předběžně odhadli na 20 milionů korun, příčiny vyšetřují. Na místě zasahovalo pět jednotek,...

21. září 2025  7:59

Britský premiér oznámí uznání Palestiny jako nezávislého státu, hlásí média

Britský premiér Keir Starmer v neděli odpoledne oznámí, že Spojené království uznává Palestinu jako samostatný stát. Uvedl to zpravodajský server veřejnoprávní BBC, podle nějž jde o zásadní obrat v...

21. září 2025  7:33

Putin eskaluje útoky, protože spoléhá na Trumpovu zdrženlivost, píše agentura

Sledujeme online

Ruský prezident Vladimir Putin dospěl závěru, že eskalace vojenských útoků je nejlepším způsobem, jak donutit Ukrajinu k jednání za podmínek Moskvy. Ve své analýze to píše agentura Bloomberg. Lidé...

21. září 2025  7:19

Jako hrdina Langdon. Dan Brown nakoukl do slavné Barokní knihovny Klementina

Exkluzivně

Dan Brown v rámci své pražské návštěvy ku příležitosti vydání knihy Tajemství všech tajemství promluvil také v Klementinu. Bestsellerový autor se tam večer před tiskovou konferencí podíval i do...

21. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Vinaři vyhlížejí nové odrůdy

Premium

Odpověď na otázku z titulku by velmi rádi znali nejen farmáři či vinaři, aby vysadili vhodné odrůdy. Co tedy máme od klimatu v příštích letech očekávat? Na čem všem závisí vývoj podnebí? Informace...

21. září 2025

Kvalita vody na vesnicích je výrazně horší. Expertka nejen o tom, co vlastně pijeme

Premium

Pitná voda v České republice patří k nejkvalitnějším v Evropě. Technologie jejích úprav i analýz procházejí neustálými modernizacemi, které odhalují i stopová množství pesticidů nebo léčiv. O tom, co...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.