Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě

Generální prokurátor John Formella a policejní náčelník Kevin Rourke sdělili, že na místě zemřel dospělý muž.
Úřady uvedly, že podezřelý, který byl zadržen na místě činu, je rovněž dospělý muž. Ujistily, že dřívější zprávy o dvou střelcích byly mylné. Podle policie veřejnosti nehrozí žádné další nebezpečí. Informace o stavu zraněných nejsou ještě k dispozici.
Vyšetřovatelé stále pracují na zjištění motivu střelce, uvedl Peter Hinckley z úřadu generálního prokurátora New Hampshire.
„Děti jsou v bezpečí“
Tom Bartelson z Pepperellu ve státu Massachusetts, který byl v country klubu, popsal chaotickou scénu, která se odehrála během svatby jeho příbuzného. Řekl, že slyšel střelce říkat „děti jsou v bezpečí“ a „svobodu Palestině“. Zdálo se mu, že střelec na někoho cíleně míří.
„Sešli jsme se na tanec pro nevěstu a ženicha - a pak vypukl chaos,“ řekl. „Slyšeli jsme asi šest výstřelů a všichni se schovávali do úkrytu a spěchali do bezpečí a podobně,“ vylíčil. Někteří lidé upadli a pokoušeli se z místa utéct. Zavládla panika. „Snažili jsme se udržet členy rodiny v bezpečí,“ řekl.
Evie O’Rourkeová ze Salemu v New Hampshire, uvedla, že také byla na místě a že se po střelbě stále snaží najít svého syna Roberta Decesareho z Nashua. „Nevíme, kde je. Moje snacha a vnučka utekly. Viděly mého syna, jak upadl, a viděly krev a my ho nemůžeme najít,“ řekla.
Emily Ernstová uvedla, že viděla střelce v černém. „Měl masku. Viděli jsme ho jen zvednout zbraň a pak jsme utekli,“ řekla. „Utíkala jsem přes kuchyni, abych si zachránila život,“ prohlásila.
Záběry televize WMUR-TV zachytily záchranáře mířících na místo činu.
Starosta města Jim Donchess později prohlásil, že věří, že policie objasní zločin a postaví pachatele před soud. „Myslím, že poselství pro každou komunitu zní, že bez ohledu na to, jak nepravděpodobně se to zdá, může se to stát i tam, kde žijete,“ řekl.
Americká kongresmanka Maggie Goodlanderová zvolená za New Hampshire v prohlášení uvedla, že pozorně sleduje tragické zprávy o střelbě a že její srdce je s oběťmi, jejich rodinami a celou komunitou.
Nashua leží přibližně 70 kilometrů severozápadně od Bostonu, bezprostředně u hranice se státem Massachusetts.