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Střelba na základní škole v Oregonu zabila tři děti a dospělého

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  0:41aktualizováno  0:58

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Při čtvrteční střelbě na základní škole ve městě Bend v americkém státě Oregon zemřely nejméně tři děti a jeden dospělý, mrtvý je i útočník a několik zraněných bylo převezeno do nemocnic, uvedly stanice CNN a CBS News s odvoláním na policejní zdroje.

Policie dostala zprávu o střelbě na základní škole Silver Rail krátce před 13:00 místního času (22:00 SELČ). Střelec podle informací zveřejněných americkými televizemi nejprve začal střílet na auto před školou a poté střílel uvnitř.

Policie dorazila na místo za několik minut a pravděpodobného pachatele našla již mrtvého. Policisté zatím neví, kdo jej zastřelil. "Mohl to být kolemjdoucí člověk," řekla na tiskové konferenci mluvčí místní policie Sheila Millerová. Přesný počet obětí podle ní zatím není znám.

Školu ve městě vzdáleném asi 250 kilometrů jihovýchodně od oregonské metropole Portlandu navštěvuje podle médií okolo 500 dětí.

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