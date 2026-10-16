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Střelba na škole v Oregonu zabila tři děti a učitele, střelec je mrtvý

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  0:41aktualizováno  3:41

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Při čtvrteční střelbě na základní škole ve městě Bend v americkém státě Oregon zemřeli tři žáci ve věku pět, osm a 11 let a jeden učitel, šestnáctiletého střelce podle policie zastřelil místní obyvatel a další dva zranění byli převezeni do nemocnic.

Policie dostala zprávu o střelbě na základní škole Silver Rail krátce před 13:00 místního času (22:00 SELČ). Střelec ozbrojený puškou podle policie nejprve několikrát vypálil na člověka sedícího v autě poblíž školy, poté ustřelil zámek u školních dveří a pronikl dovnitř. V tu chvíli se za ním vydal jeden z místních lidí vybavený zbraní, který jej zakrátko zastřelil. Mladík však ještě předtím zabil tři děti a učitele, další sedmiletý žák a pedagog byli převezeni do nemocnice.

Oregonská guvernérka Tina Koteková uvedla, že je zprávou o střelbě zcela zdrcena a vyjádřila soustrast příbuzným obětí. "Místnímu člověku, který hrdinně zasáhl, aby zabránil ztrátám dalších životů: váš čin s sebou nese těžké emoční břemeno a já chci, abyste věděl, že mé myšlenky patří i vám," vzkázala dosud neidentifikovanému obyvateli Bendu, který mladíka s puškou zastřelil.

Školu ve městě vzdáleném asi 250 kilometrů jihovýchodně od oregonské metropole Portlandu navštěvuje podle médií téměř 500 dětí. Šéf místní policie Mike Krantz, který na tiskové konferenci hovořil o obětech a střelci, uvedl, že policie bude ve škole přítomná ještě několik dní, aby podrobně vyšetřila všechny okolnosti incidentu. Policisté zatím nesdělili podrobnosti o střelci, ani zda školu dříve navštěvoval či někoho ze zastřelených znal, nebo si oběti vybral náhodně.

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Témata: střelba, Oregon, policie

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