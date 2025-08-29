Byl posedlý myšlenkou zabíjení dětí, popsal prokurátor střelce z Minneapolisu

Ačkoliv neměl útočník z Minneapolisu podle policie žádný konkrétní motiv, byl posedlý myšlenkou zabíjení dětí. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl americký generální prokurátor pro Minnesotu Joseph Thompson. „Chtěl vidět, jak děti trpí,“ vysvětlil. K tragické události došlo ve středu, kdy střelec při ranní bohoslužbě ve školním kostele zahájil palbu puškou a rány smrtelně zasáhly dva žáky ve věku osmi a deseti let.

„Tohle bude těžké slyšet,“ začal prokurátor svůj proslov. „Ale je to důležité – více než cokoliv jiného chtěl střelec zabít děti. Bezbranné děti,“ pokračoval podle BBC s tím, že útočník, kterému bylo teprve 23 let, byl takovou myšlenkou doslova posedlý.

To naznačil i policejní šéf státu Minneapolis Brian O’Hara. Dříve sice uvedl, že policie žádný konkrétní motiv nezjistila, ale čtvrtek shodně s prokurátorem Thompsonem prohlásil, že pachatelovi šlo především o dětské oběti. Právě prokurátor rovněž připomněl, že útočník vyjádřil nenávist vůči mnoho skupinám a lidem včetně židovské komunity či prezidenta Donalda Trumpa.

Při střelbě na katolické škole v americkém Minneapolis zemřeli tři lidé, včetně střelce. (27. srpna 2025)
Na děti sedící v lavicích školního kostela střílel skrze okno. Dvě z nich zemřely a 17 osob utrpělo zranění. Díky pohotové reakci a ochotě se sebeobětovat ale dokázali učitelé i starší žáci nespočet dalších životů zachránit, píše web USA Today.

„Naši učitelé jsou hrdinové,“ řekl ředitel školy Matthew DeBoer chvějícím se hlasem na tiskové konferenci. „Děti se schovaly, dospělí je chránili. Starší děti zároveň chránily ty mladší a... bez jejich hrdinského činu by to mohlo dopadnout mnohem hůř,“ citoval jej web USA Today.

Počínání učitelů pochválil také starosta Minneapolis Jacob Frey. „Jde o tragickou a hroznou událost a byla by ještě tragičtější a hroznější, kdyby nezasáhli a sami se nevystavili nebezpečí, aby ochránili ostatní,“ konstatoval a zároveň vyzdvihl rychlý zásah policistů, kteří během několika minut všechny v nebezpečí evakuovali.

Dívku zachránila barikáda ze stolu

Postupně přitom s americkými médii sdílí své příběhy rodiny přeživších dětí. Například otec jedenáctileté dívky Vincent Francoual byl teprve na cestě ze školy, kam svou dceru Chloe ráno odvezl, když se o střelbě v kostele dozvěděl. Dle svého vyjádření pro CNN se snažil nepropadnout panice a ihned zamířil autem zpátky. „Chloe brečela. Všichni brečeli a objímali své děti,“ popsal bezprostřední situaci po tragické události.

Chloe přežila díky tomu, že se schovala v místnosti o patro níž a dveře zabarikádovala stolem. „Myslela si, že zemře,“ dodal s tím, že je jeho dcera je stále traumatizovaná.

Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné

Útočník se kromě pušky ozbrojil také pistolí a brokovnicí, kterou se později na místě zastřelil. Podle O’Hara zbraně koupil nedávno a držel je legálně. Policisté případ vyšetřují jako domácí terorismus a zločin z nenávisti namířený proti katolíkům, uvedl podle agentury Reuters ředitel FBI Kash Patel.

Guvernér státu Minnesota Tim Walz útok na sociální síti X nazval hrůzným činem. „Pevně obejměte své děti,“ vyzval v emotivním příspěvku. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyzval k modlitbě za všechny, jichž se útok dotkl.

Soukromá základní škola Annunciation Catholic School má dle AP okolo 395 žáků a teprve před dvěma dny zahájila nový školní rok. Podle CNN útočník v minulosti školu navštěvoval. Stanice to zjistila z výroční zprávy zařízení. Třiadvacetiletý muž neměl žádný záznam v trestném rejstříku.

Na amerických základních a středních školách došlo letos k více než 140 případům střelby, píše AP s odvoláním na údaje databáze K-12 School Shooting Database.

