Federální agenti v Minneapolisu zastřelili dalšího člověka. Hrůzné, reaguje guvernér

  17:50aktualizováno  18:11
Muž postřelený federálními agenty v Minneapolisu při sobotní potyčce zemřel, informují americká média. Guvernér státu Minnesota Tim Walz označil incident za hrozný a mluvil o něm s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.

„Jsme si vědomi o zprávách o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ uvedla radnice v Minneapolis. Guvernér Walz uvedl, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“, která se stala v sobotu ráno místního času.

Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým před tím zápasili na zemi. CNN s odkazem na policii uvedla, že postřelený muž zemřel.

„Zvrácenost.“ Agenti ICE v Minneapolisu zadrželi další dítě, dvouletou holčičku

Waltz také vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolis. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“.

Jeden z nich 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy s tek stalo v pátek. Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zadrželi v úterý, když se vracel ze školky, a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu.

Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu hlídají oblast, kde se podle guvernéra státu Minnesota dopustili další střelby. (24. ledna 2026)
