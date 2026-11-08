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Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu

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  9:56aktualizováno  11:16
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Tři mrtví, které policie našla v domě střelce z Krakova, byli jeho rodiče a sestra. Oběťmi střelby jsou také Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou, řekl malopolský vojvoda (hejtman) Krzysztof Jan Klenczar, aniž by uvedl její národnost.

Policie v sobotu večer v útočníkově domě ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski, které leží asi dvě hodiny jízdy severovýchodně od Krakova, našla další tři mrtvé. Už v sobotu i premiér Donald Tusk naznačil, že oběťmi jsou členové jeho rodiny.

Před domem v obci Ostrowiec Šwientokrzyski prohledávají byt střelce z Krakova. (8. listopadu 2026)
Policisté prohledávají místo činu den po střelbě v polském Krakově. (8. listopadu 2026)
Policisté ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski před domem, kde se nachází byt pachatele střelby, který v Krakově zabil několik lidí. (8. listopadu 2026)
Svíčky na náměstí v polském Krakově, kde došlo o den dříve ke střelbě. (8. listopadu 2026)
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Šlo o 53letého otce a 52letou matku útočníka a jeho 21letou sestru. Zpravodajský server Wiadomości dnes napsal, že sousedé rodiny byli šokováni tím, co se stalo. Otec provozoval živnost v oboru elektro a matka pracovala v supermarketu, sestra studovala akademii výtvarných umění v Krakově.

„Působil trochu dojmem, že žije ve svém vlastním světě,“ řekl serveru Wiadomości prodavač z obchodu, kam útočník Michal O. občas zašel. Podle sousedů nikdy nechodil v oblečení připomínajícím uniformu, které měl na sobě v sobotu, když ho policie zadržela. Jeden ze sousedů Michała O. popsal jako nekonfliktního člověka, který na sebe příliš neupozorňoval. V sousedství netrávil čas s žádnými přáteli.

V domě střelce z Krakova našli další tři mrtvé. Pravděpodobně rodina, řekl Tusk

Vojvoda Klencar potvrdil informace, že mezi 16 zraněnými, včetně střelce, bylo pět cizinců a 11 Poláků. Uvedl také, že stav jednoho ze zraněných je vážný a pachatel je v kritickém stavu.

Mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski novinářům řekl, že pět zraněných cizinců bylo občany Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska.

V sobotu, krátce po 15. hodině, vjel čtyřiadvacetiletý Polák autem na hlavní náměstí v Krakově a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Šest lidí zabil a dalších 15 zranil.

Střelce fascinovala krajní pravice, tvrdí ministr. V autě našli mnoho zbraní

Policie se domnívá, že útočník jednal sám, a vyloučila zprávy o tom, že by se pátralo po komplicovi. Důvody, které muže k útoku vedly, nejsou jasné. Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski, který čin označil za terorismus, o střelci řekl, že vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl „ultranacionalista“. Útočník měl na sobě oblečení podobné vojenskému a použil také vojenské zbraně, mimo jiné pušku typu AR-15. V jeho voze pak policisté našli další zbraně i munici.

Na neděli a na pondělí vyhlásil polský prezident Karol Nawrocki státní smutek. Už v sobotu večer nosili lidé na místo tragédie v Krakově květiny a svíčky. Náměstí v centru města, které je oblíbenou turistickou destinací, zůstalo i v neděli zavřené kvůli vyšetřování. Krakov má asi 800 tisíc obyvatel a jeho historické centrum je na seznamu památek UNESCO.

Česká policie reaguje na střelbu v Krakově. Přijala preventivní opatření

Útoky na větší počet lidí na veřejnosti jsou v Polsku vzácné. V říjnu se tam ale odehrálo několik násilných incidentů ve školách, při nichž útočníci použili nože či jiné ostré předměty. Několik učitelů a žáků zranili a jednu ženu zabili.

V Polsku má zbrojní pas asi 411 tisíc lidí, zájem o něj v této zemi s 37 miliony obyvatel ale roste, poznamenala agentura AP.

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