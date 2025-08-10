Střelbu před nočním klubem v Ekvádoru nepřežilo osm lidí

Podle policie skupina útočníků přijela na místo ve dvou dodávkách a začal střílet na lidi, kteří postávali před nočním klubem v obci Santa Lucía. Policie nalezla na místě sedm mrtvých a několik zraněných. Další člověk zemřel v nemocnici.
V provincii Guayas prezident Daniel Noboa nechal nedávno prodloužit na dva měsíce stav nouze kvůli násilnost drogových gangů. Země čelí již několik let nárůstu násilí, které souvisí s pašováním drog.
|
Vtrhli a začali střílet do diváků. Při střelbě v Ekvádoru zemřelo 12 lidí
Ekvádor se stal klíčovým uzlem na trasách pro pašování kokainu z Latinské Ameriky do Spojených států a Evropy. Na začátku loňského roku úřady kvůli násilnostem vyhlásily výjimečný stav a povolaly do boje s gangy i armádu. Časté jsou také vzpoury ve věznicích s řadou mrtvých mezi dozorci i krvavými zásahy policie.