Střelbu před nočním klubem v Ekvádoru nepřežilo osm lidí

Autor: ,
  21:09
Při střelbě před nočním klubem na jihozápadě Ekvádoru v noci na neděli zemřelo osm lidí. Podle agentur to uvedla policie. Ta čin prošetřuje a snaží se zjistit důvody střelby. V provincii Guayas, kde ke střelbě došlo, však platí nouzový stav kvůli násilí zločineckých skupin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Podle policie skupina útočníků přijela na místo ve dvou dodávkách a začal střílet na lidi, kteří postávali před nočním klubem v obci Santa Lucía. Policie nalezla na místě sedm mrtvých a několik zraněných. Další člověk zemřel v nemocnici.

V provincii Guayas prezident Daniel Noboa nechal nedávno prodloužit na dva měsíce stav nouze kvůli násilnost drogových gangů. Země čelí již několik let nárůstu násilí, které souvisí s pašováním drog.

Vtrhli a začali střílet do diváků. Při střelbě v Ekvádoru zemřelo 12 lidí

Ekvádor se stal klíčovým uzlem na trasách pro pašování kokainu z Latinské Ameriky do Spojených států a Evropy. Na začátku loňského roku úřady kvůli násilnostem vyhlásily výjimečný stav a povolaly do boje s gangy i armádu. Časté jsou také vzpoury ve věznicích s řadou mrtvých mezi dozorci i krvavými zásahy policie.

Vstoupit do diskuse

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Hamás se odmítl vzdát, nemáme jinou možnost než dál válčit, řekl Netanjahu

Izrael nemá jinou možnost, než pokračovat ve válce, protože Hamás nechce složit zbraně, uvedl v neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vyjádřil se tak k plánu obsadit město Gaza. Za současný...

10. srpna 2025  16:34,  aktualizováno  21:39

Rusové bombardovali autobusové nádraží a univerzitní kliniku v Záporoží

Rusko v neděli zaútočilo na ukrajinské Záporoží řízenými leteckými bombami, které zasáhly mimo jiné autobusové nádraží a univerzitní kliniku. Útok si vyžádal nejméně 19 zraněných, píše server The...

10. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  21:13

Střelbu před nočním klubem v Ekvádoru nepřežilo osm lidí

Při střelbě před nočním klubem na jihozápadě Ekvádoru v noci na neděli zemřelo osm lidí. Podle agentur to uvedla policie. Ta čin prošetřuje a snaží se zjistit důvody střelby. V provincii Guayas, kde...

10. srpna 2025  21:09

Senior na Klatovsku v prudké zatáčce přeletěl svodidla, v autě na místě zemřel

V prudké zatáčce u Javorné na Klatovsku v neděli odpoledne nezastavila ani svodidla 76letého řidiče v osobním autě. Vozidlo se dostalo až za ně a tam narazilo do stromu. Muž na místě zemřel. V autě...

10. srpna 2025  20:15

Zvláštní kauza. Policie šetří sebevraždu známého advokáta už dva měsíce

Premium

Byla to jednoduchá zpráva. Renomovaný padesátiletý advokát a bývalý českobudějovický soudce Daniel Prouza spáchal sebevraždu. Zastřeleného v autě jej nalezla policie v polovině června. Jenže právě...

10. srpna 2025

Žena odešla s tříletou dcerou z domova v Tachově. Policie žádá o pomoc veřejnost

Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě s tříletou dcerou. Matka s dítětem odešla z domova v Tachově a naposledy byla spatřena 6. srpna v autobuse v tachovském...

10. srpna 2025  19:49

Vždyť ho našli v Africe. Milionová aukce zažehla spor o obří meteorit z Marsu

Největší kámen z Marsu nalezený na Zemi neznámý kupec minulý měsíc v New Yorku vydražil za 5,3 milionu dolarů (112 milionů korun). Toto mimozemské těleso před dvěma lety kdosi našel v Nigeru. A...

10. srpna 2025  19:09

Ukrajinu použil Západ proti Rusku, řekl Fico a ještě si přisadil. Kyjev zuří

Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních. Uvedl, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že...

10. srpna 2025  18:55

„My sme pobožní pútníci!“ Bojkovice po 200 letech vzkřísily dávné chytání Kuruců

Přípravy trvaly několik let, ty intenzivní pak téměř rok. Bojkovice na Uherskohradišťsku obnovily chytání Kuruců - zvyk, o kterém ani pamětníci od svých předků neslyšeli, o kterém mají jen kusé...

10. srpna 2025  18:41

Migranti čekají na konec Trumpovy éry, raději zůstávají v Mexiku

Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa se zdá nést ovoce. Řada migrantů zůstává v Mexiku nebo se vrací domů místo toho, aby směřovali do Spojených států, které hlásí značný úbytek nově...

10. srpna 2025  18:20

Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bílý...

10. srpna 2025  7:14,  aktualizováno  17:56

Domy po Ukrajincích, slevy pro Rusy. Tak vypadá obnova Mariupolu podle Moskvy

Rusko na okupovaných územích Ukrajiny hromadně konfiskuje byty původních obyvatel a dává je ruským občanům. Stavební firmy napojené na Kreml tak vydělávají na rekonstrukci domů zničených ruskou...

10. srpna 2025  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.