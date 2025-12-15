Před lety střelbu přežila, teď se studentka na univerzitě bála o život znovu

Sobotní střelba na Brownově univerzitě v americkém městě Providence si vyžádala dva mrtvé a devět zraněných studentů. Tragická událost byla dvojnásobně traumatizující pro dvacetiletou studentku Zoe Weissmanovou, která střelbu na školním pozemku zažila na vlastní kůži v roce 2018. Americkou vládu dlouhodobě kritizuje za přístup k trestným činům páchaném střelnými zbraněmi.
Na Brownově univerzitě na severovýchodě USA došlo ke střelbě, zasaženo bylo několik lidí. (14. prosince 2025) | foto: ČTK

Ozbrojený muž vtrhl během závěrečných zkoušek do posluchárny prestižní univerzity ve státě Rhode Island po čtvrté odpolední tamního času. Vzápětí se ozvala střelba, která připravila o život dva studenty a devět dalších zranila. Kampus v tu chvíli zachvátila obrovská panika.

O svůj život se bála i studentka Zoe Weissmanová – znovu. V roce 2018 přežila střelbu na střední škole v Parklandu na Floridě, při níž devatenáctiletý student připravil o život 17 lidí.

„Jsem opravdu naštvaná a v šoku, že se mi tohle všechno děje znovu,“ řekla studentka lékařské antropologie pro stanici MS NOW. „Připadám si, jako by mi bylo zase 12. I pro mou rodinu je to znovu jako v roce 2018. Prožíváme úplně stejné emoce.“ dodala pro stanici CNN.

Spolužáci ze školy znali její příběh a po útoku se na ni obraceli s prosbou o radu. Weissmanová věří, že prvotní šok časem ustoupí.

„Mnozí z nich se mě ptali, jak se s tím vypořádat. Myslím, že zármutek přijde, až identifikujeme všechny oběti a zjistíme, koho jsme jako komunita ztratili. Ale teď mě jen zlobí, že v této zemi jsou děti jako já, které si tím musely projít ne jednou, ale dvakrát,“ uvedla v rozhovoru pro CNN.

Studentka dlouhodobě kritizuje politické představitele za jejich nečinnost ohledně násilí páchaného střelnými zbraněmi. „Myslím, že jsme opakovaně viděli, že Kongres neprokázal, že mu na jeho voličích skutečně záleží,“ uvedla.

Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, policie zadržela muže

Po stopě pachatele z Providence se okamžitě vydali agenti FBI spolu se speciálními policejními jednotkami. V souvislosti s případem policie zadržela jednoho podezřelého muže. Podle agentury AP však policie na tiskové konferenci později uvedla, že zadržený se střelbou nemá nic společného a po skutečném pachateli nadále pátrá.

