Šest dní policie marně pátrala po střelci. Vyhlásila také odměnu za pomoc při vyšetřování ve výši 50 tisíc amerických dolarů (v přepočtu více než milion korun). A teprve ve čtvrtek oznámila, že se jí podařilo dosáhnout pokroku v pátrání.
Než k samotné vraždě došlo, odehrálo se v prostorách školy, která patří do prestižní Ivy League, zvláštní setkání mezi podezřelým ze střelby – 48letým portugalským občanem Claudiem Nevesem Valentem – a pozdějším informátorem, který má ve vyšetřovacím spise přezdívku John.
Informátor John se setkal s podezřelým na toaletách technické fakulty univerzity pouhých pár hodin před střelbou a všiml si, že Neves Valente má na sobě „nevhodné a nedostatečné“ oblečení pro tehdejší počasí. To mu vnuklo myšlenku, že by ho měl alespoň chvíli sledovat. John pak viděl budoucího střelce, jak vychází ven z budovy a jak se náhle otočil od svého nissanu, když si všiml, že je sledován.
„Vaše auto je tam vzadu, proč kroužíte kolem bloku?“ křičel John na podezřelého. „Neznám vás. Proč mě obtěžujete?“ odpověděl Neves Valente podle spisu. John řekl policii, že ho nakonec viděl, jak se znovu přibližuje ke svému autu. Sám se pak rozhodl místo opustit.
19. prosince 2025
Stěžejní příspěvek na Redditu
Právě tyto okolnosti později pomohly nalézt Nevese Valenteho v blízkosti domu zavražděného profesora z Massachusettského technologického institutu (MIT). Když se na sociálních médiích objevily fotografie nové osoby podezřelé z trestného činu, John zveřejnil na sociální síti Reddit příspěvek, ve kterém uvedl, že si myslí, že muže, který je nyní známý jako Neves Valente, poznal.
„Myslím to naprosto vážně. Policie by se měla zaměřit na šedý nissan s floridskou poznávací značkou, pravděpodobně pronajatý,“ stálo podle britské veřejnoprávní BBC v příspěvku.
Vyšetřovatelé poté dokázali vysledovat vozidlo až k půjčovně Alamo v centru Bostonu. Následně z nájemní smlouvy zjistili jméno podezřelého. Policisté mezitím auto vysledovali poblíž domu zavražděného profesora MIT, 47letého Nuna F. Gomese Loureira. Poté zjistili, že bylo odvezeno do skladu ve městě Salem ve státě New Hampshire, kde byl podezřelý ve čtvrtek nalezen mrtvý.
Podle výsledků pitvy, které byly zveřejněny později, zemřel v úterý, jeden den po zastřelení profesora MIT a dva dny předtím, než ho úřady našly. Policisté se snaží zjistit motiv obou střeleb, avšak přiznávají, že stále existuje mnoho neznámých.
Není také zřejmé, zda informátor John dostane odměnu 50 tisíc amerických dolarů, která byla avizována ve výzvě policistů. Agent FBI Ted Docks byl na čtvrteční tiskové konferenci dotázán, zda je to možné. „Bylo by logické si to myslet, rozhodně,“ odpověděl. „Ta osoba by na to měla právo.“
Střelba na Brownově univerzitě – 13. prosince (červeně). Druhá střelba na profesora MIT – 15. prosince (modře, orientační bod). Místo, kde byl nalezen střelec – 18. prosince (černě, orientační bod)
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License