Podivín s vizáží Sandokana, popisují střelce z Bratislavy. Policii volali už dřív

„Věděl jsem, že je to střelba a ne jenom petardy. Poté se ozvaly hlasy lidí, kteří se hádali, na někoho křičeli. Vzápětí jsem uslyšel zraněného, který pravděpodobně dostal zásah,“ popsal Slovák Richard pro web Aktuality.sk.

„Po krátké chvíli přišlo pět výstřelů, to už jsem věděl, že přišla policie a vyřešila situaci,“ dodal s tím, že to pro něj byl nepříjemný zážitek, protože vrátit se domů o chvíli později, sám by mohl být zraněn.

Když přijela policie, hasiči a záchranáři, bylo na místě hlučno. „Syn, kterého jsem hned bral od okna, poté nemohl usnout. Já jsem usnul také až ve tři, protože jsem si uvědomil, že jsem se tomu vyhnul těsně,“ uzavřel Richard.

„Na denním pořádku“

„Nic jsem neviděla, jen jsem to slyšela. Tady je to na denním pořádku, že se dvakrát, třikrát střílí anebo se odpalují ohňostroje,“ popsala portálu Noviny.sk obyvatelka sídliště.

Zvuky výbuchu se podle ní rozléhaly již dříve večer, kolem deváté. „Policisty jsem nevolala, protože tady je to každý týden minimálně dvakrát. Tady se chlapi pobijí a poté se hádají,“ vylíčila.

„Měl jsem jediné štěstí, že jsem v té době nebyl venku, protože kdybych tam byl, tak možná postřelí i mě,“ sdělil jiný svědek. Ten doplnil, že střelce moc neznal, ale slyšel, že si hraje na boha. „Měl delší vlasy a vypadal jako Sandokan,“ dodal.

Podle dalšího ze svědků byl dotyčný podivín. „Po nocích chodil a bouchal petardy, které si sám vyráběl. I ten byt tak podle mě musel odpálit, protože je to celé komplet zničené,“ sdělil muž.

Místní si podle webu Aktuality.sk stěžovali, že na „psychicky narušeného jedince“ volali opakovaně policii, ta to ale dostatečně neřešila. „Často budil celé sídliště výbuchy mezi paneláky a nikdo nic, až to dotáhl na střílení po lidech. Smutné, co se děje a neskutečná lhostejnost,“ zhodnotila obyvatelka Dúbravky Zuzana a dodala, že doba nahrává psychopatům a nepříčetným lidem.

Útočník začal v noci na čtvrtek kolem jedné ráno střílet na civilisty z okna. Incident si vyžádal čtyři zraněné, kteří jsou v nemocnici. Policisté muže, který jednoho z nich zranil, smrtelně zasáhli. V jeho bytě našli pět zbraní, které legálně vlastnil pachatelův otec. Muž dosud nebyl trestán, policie ho ale vyšetřovala kvůli přestupku ohledně používání pyrotechniky.