Střelba v Bratislavě. Náctiletý střelec z gay klubu chtěl zabít i premiéra

Devatenáctiletý Slovák Juraj Krajčík ukradl otci zbraň, naládoval do ní náboje a sedl k počítači. Na Twitteru zveřejnil svůj manifest s názvem „Volání do zbraně“ s extremistickými názory na Židy, jejich genocidu, kterou popíral, i homosexuály. Po pár hodinách, těsně před sedmou večer, vyrazil do srdce Bratislavy, do klubu Tepláreň, vyhlášeného podniku pro homosexuály. Už přede dveřmi vytáhl pistoli a začal pálit.

Začal se vysmívat policii, která po něm i pomocí vrtulníku pátrala po celé Bratislavě. Lidé přitom i přes jeho twitterovou přezdívku odhalili jeho totožnost.