Střelba a výbuchy v Mnichově. Policie zasahuje na severu města

  7:28aktualizováno  7:57
Rozsáhlá policejní akce probíhá od časných ranních hodin v severní části Mnichova. Podle Bildu byla slyšet střelba a došlo k několika explozím. Na místě jsou desítky policejních vozů, záchranářské vozy a hasiči.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle reportérů Bildu byl na místě nalezeno tělo muže a další muž se střelnými zraněními. Hasiči zde také likvidovali rozsáhlý požár dodávky.

Podle zjištění, která přinesla německá média, muž pravděpodobně nastražil v domě svých rodičů výbušniny, zapálil ho a poté si vzal život. Nalezena byla také nejméně jedna další osoba se střelnými zraněními. Bližší okolnosti zatím nejsou známé

Policie i hasiči na sociálních sítích upozornili, aby se lidé vyhnuli oblasti u Lerchernauerské výpadovky z města. Policisté na místo povolali také pyrotechnickou jednotku. Policejní mluvčí podle agentury DPA uvedl, že zásah byl vyvolán požárem rodinného domu. Nebezpečí pro veřejnost ve městě, kde se nyní konají pivní slavnosti Oktoberfest, podle něj nehrozí.

Portál BR24 doplnil, že v oblasti byla omezena doprava a linka S-bahn S1 je mimo provoz. Lerchenauerské ulici se vyhýbají také linkové autobusy městské dopravy.

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Rodina zůstala uvězněná, zemřeli všichni. Na jihu Ukrajiny udeřily záplavy

Jihoukrajinské město Oděsa a přilehlé oblasti zasáhly záplavy. Zemřelo nejméně devět lidí, z toho jedno dítě, informovaly ve středu ráno místní záchranné složky. Stovky lidí dalších osob byly...

1. října 2025  7:58

Desítky obětí, zřícené domy. Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle 6,9

Kvůli úternímu zemětřesení na Filipínách zemřelo až 69 lidí. Situace na místě je velmi proměnlivá. Nejvíce zasažená je provincie Cebu ve střední části země. Podle prvních odhadů otřes o síle 6,9...

1. října 2025  6:35,  aktualizováno  7:57

Vše na jednom místě. Brno oprašuje „supermagistrát“, vznikat má po etapách

Místo více budov v různých částech města se všichni úředníci přesunou do jednoho centrálního „supermagistrátu“. To je ve zkratce letitá vize, která se v Brně čas od času znovu vynoří a vznikne k ní...

1. října 2025  7:12

Rusko chce zakázat další knihu. Popisuje ho prý jako fašizující stát

Ruská prokuratura požádala soud v Petrohradu, aby jako extremistickou zakázal knihu místního politika Borise Višněvského. Podle žaloby líčí Rusko jako stát sklouzávající k fašismu a na úroveň...

1. října 2025  7:09

Voličský průkaz 2025: dnes je poslední šance o něj zažádat. Jak a kde?

Možnost požádat o voličský průkaz do voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhnou v pátek 3. a v sobotu 4. října, elektronicky nebo přes datovou schránku, skončila v pátek 26. září. Ale ještě pořád...

1. října 2025  6:15

Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz

V USA začal nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Senát dnes v noci návrhy na prodloužení neschválil. Trumpova administrativa musí omezit provoz federálních úřadů a...

1. října 2025  6:11

Kvůli oblečení vás může poslat komise domů. Co nedělat ve volební místnosti

Víte, jak se ve volební místnosti chovat, aby vás komise nevykázala, nebo jakým chybám se vyhnout, aby lístek platil? Základem jsou platné doklady, apolitické vystupování i oblečení a samostatnost....

1. října 2025

Obecní byty i rychlá železnice. Co přinesou volební sliby Olomouckému kraji

Hospodaření státu, mezinárodní otázky, výdaje na obranu a mnoho dalších zásadních témat se teď probírá v celém Česku jako předehra toho, že v pátek a sobotu lidé vyberou nové poslance. Volby ovšem...

1. října 2025  4:53

Palestinský mučedníček dojal svět. Je to fake, soptil Izrael. Ale už bylo pozdě...

Byl to jen dvanáct sekund trvající záběr pořízený uprostřed Gazy, přesto otřásl celým světem. Tvář Muhammada al-Dury se před čtvrtstoletím stala ikonou druhé intifády a symbolem izraelského útisku....

1. října 2025

Umělecká škola s bohatou historií i současností

Komerční sdělení

Může se to zdát neuvěřitelné, ale opravdu naše škola svou historii započala už v roce 1884. Byla zřízena jako odborná škola keramická s výukou v českém jazyce k povznesení tradičního hrnčířského...

1. října 2025

Trump chystá finanční pomoc Argentině. Bouří se tentokrát i jeho příznivci

Americká administrativa se chystá poslat Argentině finanční pomoc ve výši 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu 468 miliard Kč, záchranný plán má několik pilířů. Krok se ale příliš nelíbí řadě skalních...

1. října 2025

