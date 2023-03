„Byla by vaše ulice cílem?“ V USA kolují mapy, kam by mířily jaderné rakety

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Přestože Amerika je obrovská země, zdá se, že by nebylo úniku. To, co lidé za studené války dobře věděli a uměli s tím žít, začíná 30 let poté USA znovu zajímat. Zvlášť když média začnou tisknout a ukazovat „oficiální“ mapy, kde všude by v případě ruského útoku asi byly jaderné hřiby. Zdá se, že by byly skoro všude.