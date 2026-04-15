Bývalý student přišel vystřílet školu, tragédii zabránil ředitel, ukazuje video

  14:48
Ředitel střední školy v americkém státě Oklahoma Kirk Moore složil k zemi a odzbrojil bývalého studenta, který přišel školu vystřílet. Útočník ředitele při zákroku poranil do nohy, záchranáři ho proto následně převezli do nemocnice. Posléze uvedl, že se uzdravuje a těší se na návrat do práce. Podle tamní policie zachránil spoustu dětí.

Incident se stal minulé úterý. Bývalý student, kterého později úřady identifikovaly jako dvacetiletého Victora Lee Hawkinse, přišel do budovy střední školy v Pauls Valley se dvěma poloautomatickými pistolemi, které nejspíše sebral otci, píše server americké stanice NBC.

Po příchodu do školy se pokusil vypálit po jednom ze studentů, zbraň mu ovšem selhala. Poté vystřelil po jiném ze studentů, toho minul. Oba žáci podle NBC prosili o milost, mohli posléze odejít a následovali je i další studenti.

Z nedalekých dveří poté vyběhl ředitel školy Kirk Moore a Hawkinse srazil zezadu k zemi. Přitlačil ho na lavičku a zpacifikoval. S pomocí dalšího kolegy, který mu přispěchal na pomoc, střelce odzbrojili.

Další střelba na škole v USA. Čtyři studenti z Texasu jsou zranění

Útočník Moora při jeho snaze o odzbrojení postřelil do nohy, ředitele proto museli hospitalizovat. Ve svém pátečním prohlášení, které zveřejnil server lokální televize News9, však napsal, že se pomalu uzdravuje, a poděkoval za podporu. „Těším se na návrat do práce, abych mohl pokračovat ve svém životním poslání,“ vzkázal.

Zabránil tragédii, říká policie

Šéfa místní policie Dona Maye ředitelovo chování nepřekvapilo. „Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že zachránil dětem život,“ řekl s tím, že Moore zabránil tragédii.

Na univerzitě v USA útočil střelec. FBI případ vyšetřuje jako terorismus

Podle policejního vyšetřování přišel útočník do školy s úmyslem zabít studenty, zaměstnance, ředitele a nakonec sebe. O řediteli se vyjádřil jako o někom, koho nemá rád, a uvedl, že chtěl spáchat vlastní střelbu ve škole, podobně jako to udělali střelci z Columbine. Tím odkazoval na útok na střední škole v americkém Coloradu z roku 1999.

Podle informací stanice NBC je střelec zadržen ve vazební věznici v okrese Garvin. Soud s ním začne 8. května. Mimo jiné je obviněný ze střelby s úmyslem zabít, za kterou v Oklahomě může strávit zbytek života ve vězení.

Město Pauls Valley, necelých 100 km jižně od Oklahoma City

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Poslanci znovu rozhodují o významném Dni české vlajky, který navrhl Babiš

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci budou hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky. Návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše jim vrátil s úpravami Senát. Horní komora parlamentu navrhla místo uzákonění významného...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno  14:55

Bývalý student přišel vystřílet školu, tragédii zabránil ředitel, ukazuje video

Ředitel školy v Oklahomě odzbrojil střelce, při zásahu byl zraněn

Ředitel střední školy v americkém státě Oklahoma Kirk Moore složil k zemi a odzbrojil bývalého studenta, který přišel školu vystřílet. Útočník ředitele při zákroku poranil do nohy, záchranáři ho...

15. dubna 2026  14:48

Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD

Ministr dopravy Ivan Bednárik (uprostřed v brýlích) přijel na stavbu úseku...

Příhraniční úsek od Nažidel letos v létě, z kaplického nádraží do Kaplice do konce listopadu a celkové dokončení příští rok v červenci. To je harmonogram dostavby jihočeské dálnice D3. Přímo na...

15. dubna 2026  14:46

Trump: Napsal jsem Siovi, ať neposílá zbraně Íránu. Napsal mi, že to nedělá

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Americký prezident Donald Trump řekl, že v dopise požádal svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga, aby nedodával zbraně Íránu. Čínský prezident podle šéfa Bílého domu odpověděl, že to nedělá. Trump...

15. dubna 2026  13:15,  aktualizováno  14:45

Macinku navštíví srbský protějšek. Proberou spolupráci i podporu českých krajanů

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přivítá ve čtvrtek šéfa srbské diplomacie Marka Đuriće. V Černínském paláci v Praze budou jednat o rozvoji česko-srbských vztahů, především v oblasti...

15. dubna 2026  14:45

Druhá střelba za týden. Bývalý student zabil na škole v Turecku čtyři lidi

Turecká záchranka a policie zasahují ve městě Onikişibat. Na tamní základní...

Čtyři lidé zemřeli a dvacet dalších utrpělo zranění při středeční střelbě na základní škole v jihotureckém městě Onikişubat v provincii Kahramanmaraş. Útočníkem byl podle místních médií žák této...

15. dubna 2026  14:43

Definitivní tečka za kauzou Stoka. Soud opět zprostil obžaloby dva podnikatele

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka. Podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem....

15. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  14:30

Cavaliho čeká za napadení Novotného přestupkové řízení. Hrozí mu pokuta

Pavla Novotného napadl Cavali z hnutí Stačilo!

Bývalý kandidát hnutí Stačilo! Marco Cavali, který v pátek napadl exstarostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, půjde do přestupkového řízení. Redakci iDNES.cz to sdělil policejní mluvčí Richard...

15. dubna 2026  14:27

Jako by dálniční známky platili lidé bez aut, komentuje rušení poplatků Zelenka

Premium
Petr Zelenka je český dramatik, scenárista a režisér

V novém nastavení by ve svých daních platili provoz ČT i lidé, kteří k jejímu vysílání nemají přístup. Stejně jako kdyby se zrušily dálniční známky a náklady v daních zaplatili i lidé, kteří auto...

15. dubna 2026  14:26

Ukrajinci v březnu osvobodili téměř 50 kilometrů čtverečních, ruský nápor vadne

Sledujeme online
Dimir, velitel obsluhy děla z 260. samostatné brigády územní obrany Chortycja,...

Ukrajinská armáda v březnu osvobodila téměř 50 kilometrů čtverečních území, které dosud okupovalo Rusko, uvedl hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Zmíněné území odpovídá...

15. dubna 2026  14:20

Orbán poslal na hranice migranty, aby Ficovi pomohl vyhrát volby, tvrdí Magyar

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Slovenská opoziční strana Demokraté přišla s odvoláním na budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara se závažným obviněním. Tvrdí, že se nynější premiér Robert Fico před parlamentními volbami v...

15. dubna 2026,  aktualizováno  14:15

Paskvil, padlo na Radě ČT o návrhu na zrušení poplatků. S Klempířem chce jednat

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády, kde se bude mimo jiné...

Ve středu se v Hradci Králové sešla Rada České televize, která mimo jiné řešila návrh zákona o médiích veřejné služby. „Odborná diskuze měla proběhnout, ale neproběhla. Návrh jsem získal včera. Už...

15. dubna 2026  10:44,  aktualizováno  14:05

