Jsi stále panna? ptal se učitel žačky na katolické škole. Pak platil za mlčení

Učitel jí nakonec zaplatil 500 liber, v přepočtu přes 14 tisíc Kč. Celá aféra ale skončila u policie a úřady Feeneymu na doporučení speciální komise doživotně zakázaly učit.

„Jsi stále panna?“ takto začínala jedna ze zpráv, které učitel své studentce poslal. Feeney později policistům přiznal, že ho dívka přitahovala a v další konverzaci na sociálních sítích jí nabízel své polibky a mazlení, informoval britský list The Independent.

Na další zprávy studentka podle britských médií reagovala nechápavě, přesto s ní Feeney ale dál komunikoval stejným způsobem. „Líbíš se mi, takže by naše setkání do značné míry odpovídalo tomu, co si ze srdce přeji,“ takto tehdy čtyřiapadesátiletý učitel odpověděl žačce katolické střední školy na dotaz, proč se s ní chce vidět.

Studentka po této zprávě ale otočila a začala Feeneymu vyhrožovat s tím, že pokud jí nezaplatí tři tisíce liber (87 tisíc Kč), vše nahlásí přímo vedení školy. Sám Feeney pak při výslechu policistům prozradil, že s dívkou udělal dohodu a za její mlčenlivost jí zaplatil 500 liber. „Chtěl jsem zastavit všechny ty nesmysly,“ uvedl.

Feeney ale má mimo to i svou vlastní verzi. Ve své výpovědi totiž uvedl, že ho studentka provokovala. Jejich komunikace podle něj začala ve chvíli, kdy si jako tehdejší učitel stáhl Instagram a začal dotyčnou studentku sledovat.

„Chtěla vědět, kdo jsem, a když jsme si nějakou dobu psali, tak se zeptala kolik mi je let. Odpověděl jsem že 54 a ona se zeptala, zda chci být její sugar daddy (anglický výraz pro vztah se značně starší osobou, který je finančně motivovaný, pozn. redakce) a já souhlasil. Později mi slíbila, že se můžu těšit na nezbedné obrázky,“ prohlásil Feeney a dodal, že ji opravdu miloval a byl jí přímo posedlý.

Feeney vyučoval na škole od roku 1987 a žáci společně s učitelským sborem celý případ nahlásili v roce 2021. V témže roce proto Feeneyho vedení školy zbavilo funkce. Zvláštní komise v těchto dnech Feeneymu po jeho doznání udělila doživotní zákaz výkonu povolání učitele. Komise tuto středu uvedla, že Feeney se studentkou po celou dobu jednal „sexuálně motivovaným způsobem.“

Zástupkyně britského tajemníka pro vzdělávání Sarah Buxceyová, která komisi předsedá, uvedla, že po pečlivém přezkumu nemůže Feeney dál vykonávat povolání učitele, protože přišel i o důvěru veřejnosti.