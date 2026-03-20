Mladý důstojník francouzského námořnictva, kterého deník nazývá Arthur, si šel 13. března v 10:35 zaběhat na palubě 262metrové letadlové lodi nebo na jednom z doprovodných plavidel.
Jeho výkon – 7,23 kilometru uběhnutých za bezmála 36 minut – zaznamenaly chytré hodinky, které údaje zveřejnily na internetu. Arthur má ve Stravě vytvořený veřejný profil a kdokoli si ho tak může bez potíží prohlédnout.
Mladík tak prakticky v přímém přenosu odhalil veřejnosti přesnou polohu plavidla a jeho doprovodné flotily. Ty byly v tu chvíli severozápadně od Kypru a asi sto kilometrů od tureckého pobřeží.
Díky Arthurovu účtu je také jasné, že dotyčný se 14. února nacházel u severofrancouzského Cherbourgu v Lamanšském průlivu nebo že si 26. a 27. února udělal výlet do dánské metropole Kodaně, zatímco letadlová loď kotvila ve švédském Malmö.
Švédové zablokovali ruský dron, který špehoval francouzskou letadlovou loď
Arthurův účet přitom není jediný. Existuje nejméně jeden další veřejný profil, který prostřednictvím číchsi sportovních aktivit nabízí informace o poloze flotily.
„Zveřejnění této běžecké trasy ve Stravě není v souladu s platnými pokyny, na něž jsou námořníci pravidelně upozorňováni. Vzhledem k tomu, že vojákova digitální hygiena patří mezi předpoklady každého nasazení, ujišťujeme, že přijmeme odpovídající opatření,“ odpověděl na dotaz deníku generální štáb francouzských ozbrojených sil.
Fitness aplikace jako riziko. Bodyguardi švédského premiéra sdíleli jeho polohu
Le Monde prozrazení polohy lodi označuje v souvislosti s novým konfliktem na Blízkém východě za nebezpečnou nerozvážnost. Tím spíše, že Írán v posledních týdnech zasáhl nejméně dvě francouzské základny v regionu a že v Iráku po zásahu dronem zemřel jeden francouzský voják a dalších šest bylo zraněno.
Incident je podobný případům z podzimu 2024 z takzvaného „StravaLeaks“. Tuto sportovní aplikaci tehdy používali bodyguardi francouzského, amerického a ruského prezidenta. Díky tomu se dali identifikovat nejen agenti a jejich blízcí, ale také bylo možné sledovat a předvídat přesuny prezidentů.
