Největší žaloba kvůli klimatu. Na mladé Portugalce nastoupili právníci z 32 zemí

Šestice mladých Portugalců ve věku 11 až 24 let podalo u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v Štrasburku největší světovou právní žalobu v oblasti klimatu. Tvrdí, že 32 států nedělá dost v boji s globálním oteplováním a porušují tak lidská práva. Vlády to odmítají a povolaly do soudní pře celkem 86 právníků.