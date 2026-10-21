Bála jsem se, že mě zabije, říká manželka. Její trýznitel má předčasně opustit vězení

S Robertem se seznámila v práci v roce 2016 a po třech letech se vzali. Postupně se však jejich vztah změnil v peklo plné kontroly, zastrašování, výhrůžek a finančního týrání. Situace se výrazně zhoršila po narození jejich společného dítěte.
„Ke konci jsem skutečně věřila, že pokud zůstanu, buď si vezmu život, nebo mě nakonec zabije,“ říká otevřeně Claire. V dubnu 2025 od něj proto odešla a obrátila se na policii.
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Dalese zatkli v srpnu téhož roku. Přiznal se k nátlakovému a kontrolujícímu chování vůči partnerce i k držení útočných zbraní, včetně samurajských a ninjovských mečů. V březnu 2026 mu soud v Aylesbury uložil tři roky vězení a zákaz přiblížení.
Claire počítala s tím, že její manžel zůstane za mřížemi přibližně do února 2027. Nyní se ale dozvěděla, že by ho mohli propustit už během týdne od 9. listopadu letošního roku.
„Když ho odsoudili, měla jsem pocit, že konečně můžu začít znovu budovat svůj život. Vězení představovalo fyzickou bariéru mezi námi,“ popisuje. Zpráva o dřívějším propuštění ji proto zasáhla jako studená sprcha.
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„Mám především strach o svou bezpečnost. Jakmile tato bariéra zmizí, budu znovu žít v nejistotě,“ přiznává Claire. Požaduje tak, aby jí úřady poskytly jasné informace o dohledu nad propuštěným i o tom, jak ji samotnou ochrání.
„Oběti nejsou jen čísla v tabulkách. Když se datum propuštění změní, pro nás to není pouhá administrativa. Je to osobní záležitost,“ zdůrazňuje Claire. Zatímco britský justiční systém řeší kapacitu věznic, Claire se obává, co nastane, až se její někdejší noční můra znovu ocitne na svobodě.