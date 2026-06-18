Čtrnáctiletý kluk ve čtvrtek v ranních hodinách na Slovensku na Bratislavsku přelezl plot sportovního hřiště a následně vylezl na stožár vysokého napětí. Ve výšce ramene stožáru utrpěl silný zásah elektrickým proudem a následně spadl na zem.
Na místo byly vyslány složky záchranné služby, kteří chlapce s rozsáhlými popáleninami a těžkými zraněními transportovali do nemocnice.
|
Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina
„Policie v souvislosti s událostí zahájila trestní řízení pro podezření z ublížení na zdraví“, uvedl web hasici.cz.
Odborníci a IZS dlouho upozorňují, že elektrické vedení představuje smrtelné nebezpečí. U vysokého napětí může být člověk zasažen i z několika deseti centimetrů vzdáleného zdroje.
Úraz elektrickým proudem často končí smrtí nebo doživotními následky, které si mnoho lidí ani nedokáže představit.
Trafostanice, stožáry a další jsou označeny tabulkou s varováním. Policie apeluje na rodiče, aby varovali své děti o těchto rizicích.
„Elektrická zařízení nejsou místem pro dobrodružství ani zkoušení odvahy,“ dodává web hasici.cz.