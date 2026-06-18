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Chlapec vylezl na stožár elektrického vedení, dostal silný zásah proudem

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  18:12
Na konstrukci stožáru elektrického vedení na Slovensku ve čtvrtek ráno vylezl čtrnáctiletý chlapec. O pár chvil později bojoval o život, kvůli zasažení elektrickým proudem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Čtrnáctiletý kluk ve čtvrtek v ranních hodinách na Slovensku na Bratislavsku přelezl plot sportovního hřiště a následně vylezl na stožár vysokého napětí. Ve výšce ramene stožáru utrpěl silný zásah elektrickým proudem a následně spadl na zem.

Na místo byly vyslány složky záchranné služby, kteří chlapce s rozsáhlými popáleninami a těžkými zraněními transportovali do nemocnice.

Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina

„Policie v souvislosti s událostí zahájila trestní řízení pro podezření z ublížení na zdraví“, uvedl web hasici.cz.

Odborníci a IZS dlouho upozorňují, že elektrické vedení představuje smrtelné nebezpečí. U vysokého napětí může být člověk zasažen i z několika deseti centimetrů vzdáleného zdroje.

Úraz elektrickým proudem často končí smrtí nebo doživotními následky, které si mnoho lidí ani nedokáže představit.

Trafostanice, stožáry a další jsou označeny tabulkou s varováním. Policie apeluje na rodiče, aby varovali své děti o těchto rizicích.

„Elektrická zařízení nejsou místem pro dobrodružství ani zkoušení odvahy,“ dodává web hasici.cz.

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