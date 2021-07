Ukrajinský parlament obsadily stovky naštvaných policistů. Chtějí vyšší důchody

Bývalí policisté pronikli přes vnější zátarasy a dostali se do blízkosti zasedajícího parlamentu, odkud je ale vytlačila policie. Mezi nynějšími a bývalými policisty propukly střety a aktivní policisté proti svým bývalým kolegům podle agentury TASS použili slzný plyn.



Do protestu se podle TASSu zapojilo více než tisíc policistů v důchodu, kteří požadovali, aby jim prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho vláda valorizovali penze. Do parlamentu se pokusili vniknout poté, co se s nimi odmítl setkat předseda parlamentu Dmytro Razumkov.

Jejich protest se odehrál den po nečekané rezignaci ministra vnitra Arsena Avakova, který tuto funkci zastával více než šest let. Důvod demise Avakov ani ministerstvo vnitra neuvedli.